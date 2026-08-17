Celia Molina 17 AGO 2026 - 13:11h.

La actriz de 'Scream' relató en sus memorias, publicadas en mayo de este mismo año, los episodios más traumáticos de su vida

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, a los 36 años, "no presenta indicios de delito ni de violencia", según la policía

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Hayden Panettiere, la actriz que dio vida a Kirby Reed en la saga 'Scream', ha fallecido a los 36 años, según ha comunicado su representante a la cadena ABC. "Con profunda tristeza, comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", trasladó su mánager el pasado domingo 16 de agosto.

Aunque, en principio, no se dieron más detalles sobre las causas de tan prematura muerte, el Daily Mail ha publicado, a partir de la declaración de los detectives que llevan el caso, las primeras pistas sobre el deceso: "La policía y la oficina forense local señalan que la investigación preliminar no ha revelado indicios de acto delictivo ni circunstancias sospechosas", apunta el medio.

También confirman que, tras una llamada de emergencia realizada por un "conocido" de la actriz - que no conseguía dar con ella - los médicos se presentaron en su domicilio de Carolina del Sur e intentaron, sin éxito, salvarle la vida.

Su salto a la fama derivó en una adicción al alcohol

La protagonista de 'Héroes' y 'Nashville' fallecía, por tanto, después de una vida en la que la fama se mezclaba con las experiencias más graves y traumáticas. En su libro de memorias, 'This Is Me: A Reckoning', publicado en mayo de este mismo año, ella misma se sinceró sobre su adicción al alcohol, la depresión postparto que sufrió tras dar a luz a su única hija, Kaya, su bisexualidad, el día en el que estuvo a punto de morir y, sobre todo, el día en el que cedió la custodia de Kaya al padre de la niña.

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Todo comenzó cuando su madre, una actriz de telenovelas, firmó su primer contrato con una agencia de modelos cuando ella tenía ocho meses de edad. A los cinco años, ya había protagonizado más de 50 anuncios comerciales, cumpliendo el sueño frustrado de su madre sí, pero sintiéndose "un soldado adiestrado", tal y como expresó en su libro.

A los 11 años, trabajó en su primera película junto al gigante Denzel Washington, comenzando así un salto al estrellato que, como adolescente, gestionó a través de las drogas y el alcohol.

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Hayden estuvo a punto de morir tras dar a luz a su hija

Su consumo llevó dos veces a Hayden a ingresar en un centro de rehabilitación, registrando un importante pico adictivo tras el parto de su única hija, que la actriz tuvo en 2014 con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Durante el alumbramiento, la intérprete neoyorkina estuvo a punto de morir, pues sufrió un problema de coagulación por el que tuvo que ser operada durante horas. Después, sufrió también una depresión postparto que agravó significativamente sus adicciones.

Su hermano murió en 2023 por una cardiomegalia

Fue entonces cuando el padre de su hija decidió pedirle la custodia total de la menor, consciente de los problemas de salud, mental y física, que presentaba como madre. Hayden, aunque pudo haber iniciado contra él una batalla legal, aceptó y le cedió la custodia a Klitschko quien, en 2018, se trasladó con Kaya a vivir a Europa. "Fue lo peor, firmar esos papeles. Lo más desgarrador que he tenido que hacer en mi vida", confesó Panettiere en 2022 en Red Table Talk.

En su siguiente relación, la actriz fue víctima de "graves episodios de violencia doméstica", según reveló también en su libro. A los 30 años, su adicción al alcohol había llegado a tal punto que su médico le dijo que, sin tratamiento, le quedaban cinco años de vida; por ello, Panettiere ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación durante ocho meses.

Desgraciadamente, tres años después, su hermano mayor, el actor Jansen Panettiere, murió por culpa de una cardiomegalia (el síndrome del corazón agrandado), causando un gran impacto emocional en la actriz de 'Scream', a la que sus afligidos padres también han tenido que decir adiós de una forma tan prematura.