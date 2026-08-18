Manuel Pimentel Granada, 18 AGO 2026 - 14:31h.

Muchos granadinos han decidido marcharse en sus vehículos a las afueras de la ciudad, principalmente a la costa tropical

Última hora del nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,8 | Hasta siete réplicas en solo dos horas: hospitalizada una menor herida

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El temor de los granadinos ante los múltiples temblores sentidos durante la mañana de este martes 12 de agosto, tras el primer terremoto de magnitud 4.8 con epicentro en Gójar registrado a las 10:37 horas, ha provocado que muchos cojan sus vehículos para salir de la capital.

Estos nuevos seísmos se producen tras el terremoto registrado el pasado el 15 de agosto también de 4.8 en la escala de momento sísmico o escala Richter. Desde esntonces, se han registrado más de 350 réplicas, pero los de este martes han sido terremotos de considerable magnitud, muy sentidos por la población.

El miedo a que se produzcan nuevas réplicas ha hecho que muchos vecinos salgan a las calles abandonando sus viviendas. Otros, han decidido directamente coger el coche y marcharse de Granada, principalmente hacia la costa granadina.

Retenciones en las salidas de Granada

Estos movimientos han originado importantes retenciones en la circunvalación GR-30 en dirección Motril y en las distintas salidas por carretera de la capital.

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También se han registrado algunos tramos con tráfico denso en la A-44 a la altura de Dúrcal y Covízjar, en dirección a la costa tropical.

Donde se está acumulando el atasco a esta hora es en la llegada hacia Salobreña y en la nacional N-340 en dirección a Almuñécar. Unas retenciones que se suman a la alta afluencia de vehículos que se suele producir en estas fechas de gente de la capital y de otros pueblos que se dirigen a la playa a diario.