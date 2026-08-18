Los padres de Asturias y Extremadura son los que menos gastarán en la vuelta al cole de sus hijos

La Asociación Española de Consumidores (Asescon) advierte de diferencias de hasta 200 euros según la Comunidad

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La vuelta al cole supondrá un esfuerzo económico para millones de familias en España. Los costes en números dependen de la comunidad: Madrid, Cataluña y País Vasco es donde más costará comprar material escolar, uniforme, transporte y otras necesidades de cara al nuevo curso escolar, según los cálculos de la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

Vivir en una u otra comunidad autónoma puede encarecer la vuelta al cole hasta en 200 euros por hijo en la enseñanza pública, una diferencia que llega a 345 en la privada. Si en Madrid, Cataluña y País Vasco los gastos suponen más de 700 euros, frente a los 550 de Asturias y 600 en Extremadura, las regiones más baratas.

Otra gran diferencia de costes en la vuelta al cole se da entre colegios privados y públicos. Según sus cálculos, una familia de Extremadura gastará un mínimo de 1.578 euros, mientras una de Madrid necesitará 1.923, es decir, 345 euros más en centros privados.

Madrid, las más caras

En Madrid la vuelta al cole en la enseñanza pública vuelve a encabezar la lista, con 756 euros por alumno. En la concertada se sitúa entre los 825 euros que calcula la asociación para Madrid y los 620 de Galicia.

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Después de Madrid, las familias que opten por la enseñanza pública tendrán los mayores gastos en Cataluña (735 euros), País Vasco (720), Cantabria y Navarra (710), mientras que, además de Asturias, las facturas más bajas serán las de Galicia (566), Extremadura (598) y Castilla-La Mancha (605).

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En la privada, tras los 1.923 euros de Madrid aparecen los 1.915 de Cantabria, los 1.882 de Cataluña y los 1.880 del País Vasco. En el otro extremo están Extremadura (1.578 euros), Asturias (1.602) y Castilla-La Mancha y Galicia (1.635).

Este estudio se ha calculado tomando como referencia los costes mínimos, por lo que la vuelta al cole, a su juicio, puede resultar muchísimo más costosa dependiendo de las decisiones de cada familia, según Asescon,

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El tipo de colegio marca la diferencia: de los 635 a los 1.849 euros

El tipo de colegio marca una importante diferencia en el desglose de gastos, según las estimaciones en cuanto a material, uniforme, transporte y otras necesidades. En un colegio público, Asescon calcula 210 euros para uniforme, 130 para material escolar, 100 para transporte, 95 para comedor y otros 100 para distintos gastos.

En los concertados, el uniforme sube a 228 euros, el comedor a 160, el material escolar a 140 y el transporte a 105. La factura es bastante mayor en la privada, donde solo la matrícula supone 556 euros y los libros otros 358, a los que hay que añadir 295 euros de uniforme, 210 de material escolar, 190 de comedor y 140 de transporte.

Ante estos gastos, la asociación pide a los centros educativos "contención" a la hora de solicitar materiales o libros de texto que, según las quejas que recibe de algunos padres, luego apenas se utilizan durante el curso.

A las familias les aconseja planificar las compras, comparar precios y no adquirir todo en el mismo establecimiento, además de recuperar siempre que sea posible el material de años anteriores y al mismo tiempo enseñar a los menores un consumo responsable.