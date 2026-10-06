Lorena Romera 06 OCT 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sometido a pruebas médicas por diversos síntomas que sufre

La irónica reacción de Juan Faro al posado de Maica Benedicto: "Cómo has cambiado, antes eras más humilde"

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La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y ganadora de la última edición de 'Supervivientes' se ha realizado unas pruebas médicas para comprobar que todo está bien. Antes de viajar a Honduras, Maica Benedicto ha contado que le detectaron un nódulo al que le dijeron que había que hacer seguimiento. Y así lo está haciendo. Además, la murciana quiere vigilar de cerca otros síntomas y problemas de salud que podrían acarrearle ciertos problemas en el día a día.

La influencer se ha sincerado con sus seguidores sobre su estado de salud actual en un vídeo en el que ha compartido los resultados de sus últimos análisis: "Os voy a contar cómo estoy de salud después de cien días sin comer. Antes de entrar de 'Supervivientes', me hice todas las pruebas previas para ver si podía participar, ya que te hacen miles de controles y te ven de arriba a abajo". En ese momento, las pruebas determinaron que todo estaba en orden y que era apta para el concurso.

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"Estaba perfecta, excepto un nódulo en la parte izquierda de la garganta que me lo tenía que ir controlando", ha explicado. Tras su regreso de Honduras, la modelo ha explicado que no se encuentra "del todo bien", aunque también reconoce que es hipocondríaca. "He seguido haciéndome análisis porque mi cuerpo sigue con efectos secundarios", ha señalado.

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Entre las principales alteraciones que padece, destaca un desajuste hormonal derivado del periodo de desnutrición al que estuvo sometida: "Hormonalmente estoy destrozada. Me tiré tres meses sin la regla. Cuando salí me vino al mes, después al siguiente mes, y actualmente me encuentro sin regla (llevo un mes así) porque tengo las hormonas fatal de haber estado desnutrida". De ahí que a la murciana le indigne cuando la gente le resta credibilidad a la aventura: "Luego la gente nos pregunta que si es tan duro... ¿Perdona?".

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Además de las secuelas hormonales y el seguimiento de ese nódulo, la joven no quiere perder el foco a la salud mental. "Siento que a veces tengo mucha ansiedad. Me sigo recuperando tanto física como emocionalmente porque tengo el cortisol muy elevado. Todavía mi cuerpo está en alerta, retiene líquidos, se piensa que se va a volver a desnutrir". Por el momento, Maica Benedicto continúa a la espera de nuevos resultados para descartar otras afecciones de estómago: "Ahora tengo las pruebas de los parásitos, las bacterias y demás. Os seguiré actualizando sobre mi salud".