Lorena Romera 06 OCT 2026 - 12:49h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se pronuncia tras las palabras de Isaac Torres

Lobo, sobre la situación que vive con su hija en común con Lucía Sánchez: "Cuando salga todo, se os caerá la venda"

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Lucía Sánchez ha reaccionado públicamente tras las últimas declaraciones de Isaac Torres sobre Mía, la hija de cuatro años que tienen en común. Tras un largo periodo de tiempo sin abordar públicamente el asunto, el catalán ha roto su silencio en el canal de YouTube de su actual pareja, Dana García, respondiendo a las dudas de sus seguidores sobre la situación y aclarando si pasa manutención.

Lobo ha querido dar su versión sobre el tiempo que pasa con la pequeña, asegurando que su residencia en Cádiz responde a su deseo de estar cerca de ella. "Si no la veo no es por mí", asegura el que fuera soltero de 'La isla de las tentaciones, señalando que confía en que "cuando salga todo" la gente entenderá la situación. "Se os caerá la venda de quién es esa persona", señala, refiriéndose a la gaditana.

Asimismo, ha querido dejar claro que cumple con sus obligaciones económicas: "Paso la manutención todos los meses. A final de mes tiene ella su dinero. Si ella dice que no la paso es completamente mentira". Cabe recordar que la situación respecto a la custodia y régimen de visitas de la menor se encuentra judicializada desde hace tiempo.

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Lejos de entrar en confrontaciones o avivar el conflicto tras estas palabras, Lucía Sánchez ha preferido marcar distancia. A través de un storie publicado en su perfil de Instagram, la gaditana ha compartido una imagen en la que aparece relajada con su portátil junto a una rotunda reflexión:

"Hace mucho que decidí apartar todo lo malo y mejorar como persona, no hacer caso a lo que pretende perturbar e ir por el buen camino. Hay personas que aún siguen perdidas y que deseo que encuentren la paz sin hacer daño a otros, mientras tanto yo a lo mío...", ha escrito la ganadora de 'GH DÚO', que ha anunciado una importante noticia: ¡empieza la universidad!

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Un momento de lo más emocionante para ella que demuestra que su intención ahora mismo es alejarse de cualquier polémica, enfocando toda su energía en esta nueva etapa de su vida. Un reto académico que afronta compaginándolo con su faceta familiar, tal y como ella misma ha mostrado al compartir cómo sigue sus clases online mientras atiende a los suyos: "Veo clases mientras cuido de mi abuela y Mía juega conmigo. Madre = superhéroe".