Lorena Romera 06 OCT 2026 - 09:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' rompe su silencio sobre la custodia de su hija en común con Lucía Sánchez

El padre de Isaac Torres lanza un reproche a Lucía Sánchez por la nueva paternidad de su hijo y ella contesta: "Llevo cuatro años callada"

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Isaac Torres y Lucía Sánchez se convirtieron en padres de Mía hace casi cuatro años. Sin embargo, desde el inicio de la gestación, la relación entre ambos ha estado marcada por constantes altibajos y tiranteces. A pesar de que la custodia de la pequeña está judicializada, Lobo se ha quejado públicamente de no poder ver a su hija tanto como le gustaría. Tras un largo periodo de silencio respecto al tema, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido pronunciarse para aclarar en qué punto se encuentra la situación.

A través del canal de Youtube de Danna García, su pareja, el catalán ha respondido a las preguntas más repetidas de sus seguidores: "Esto es algo de lo que tampoco voy a hablar demasiado hasta que no salga todo. De momento lo que puedo decir es que si estoy aquí (en Cádiz) es por ella, que si no la veo no es por mí y que obviamente os creéis la versión que se cuenta porque solo se os cuenta esa".

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El que fuera soltero en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' -donde conoció a Lucía Sánchez- ha asegurado que su falta de explicaciones públicas ha jugado en su contra ante la opinión pública, pero confía en que la situación cambie: "Como yo no salgo hablando, pues obviamente os la creéis a ella. Pero cuando salga todo, yo creo que abriréis los ojos, se os caerá la venda de quién es esa persona. Espero que llegue pronto ese día y poder hablar abiertamente, sin límites y sin tapujos, enseñando cosas y expresándome tal y como me gustaría".

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Respecto a las dudas sobre si cumple con sus obligaciones económicas como padre, el catalán se ha mostrado contundente: "Claro que paso manutención. No voy a decir cuánto porque es personal, pero la paso todos los meses. A final de mes tiene ella su dinero. Si ella dice que no paso manutención es completamente mentira".

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Además, ahora que va a ser padre de nuevo, junto a Danna García, de un niño al que llamarán Alejandro, Lobo tiene claro el papel que le gustaría que jugase su primogénita en todo esto: "Le diré que tiene una hermana, por supuesto... Una hermana que se llama Mía, que es preciosa, que esperemos que la podamos ver muy prontito y que forma parte de nuestra familia. Obviamente es mi hija".

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La opinión de Danna García respecto a su situación con Lucía Sánchez

Las preguntas de su comunidad también han dejado espacio para que Danna exprese su postura sobre la paternidad de Isaac y las posibles dudas sobre si teme que le pase lo mismo que a Lucía Sánchez: "Sinceramente no. Si no, no tendría hijos con él. Al final yo lo conozco, sé cómo es y, aunque no voy a hablar de su situación, si yo tuviese miedo no sería mamá con él. Si soy mamá con Isaac es contando con que vamos a estar juntos toda la vida y que va a dar la talla, tal y como lo conozco".