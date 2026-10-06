Lorena Romera 06 OCT 2026 - 14:14h.

La colaboradora ha lanzado un dardo a la ganadora de 'GH VIP', tirando de hemeroteca y recordando a Gianmarco Onestini

Adara Molinero reacciona tras el tenso encuentro entre Alexia Rivas y Cristina Porta: "Qué repasito más rico"

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La tensión desatada en el plató de 'Fiesta' continúa generando reacciones. Hace unas horas, Adara Molinero celebraba públicamente la actitud de Cristina Porta en su cara a cara contra Alexia Rivas después de que su nombre saliese a relucir como una de las mujeres a las que la colaboradora habría atacado por su "tipo de perfil". Pero la de Ponferrada no se ha quedado callada y ha respondido la ganadora de 'GH VIP' de forma contundente.

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Todo comenzó durante el tenso encuentro que se vivió este fin de semana. Durante el rifirrafe, Alexia Rivas se defendió alegando que a ella la contratan para hablar de los realities. "¿En el contrato siempre pone que te tienes que meter sistemáticamente con todas las mujeres que tienen mucho éxito? Tipo Adara, Marta Peñate...", se preguntó irónica la periodista deportiva.

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Unas palabras que Adara Molinero aplaudió con un comentario en redes sociales: "Uf, qué repasito más rico, Cristina, me encantó". Ahora, Alexia Rivas ha tomado la palabra y ha respondido directamente a la madrileña con un dardo con el que tira de hemeroteca y recuerda a Gianmarco Onestini.

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"No voy a entrar en tu juego porque solo sirves para polemizar. Pero para repasitos los que te llevaste en el 'GH DÚO' de tu ex. De todos modos, prefiero tener compañeras como Cristina que por lo menos saben rebatir y elaborar un discurso", ha zanjado.

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Con esta alusión, la colaboradora de 'Fiesta' recuerda el 'GH DÚO' que se emitió a principios de 2024, donde participaban Luca Onestini y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. Un programa que le sirvió a Gianmarco para desahogarse sobre su versión de los hechos de lo que había vivido en la relación con la influencer y que ponían en entredicho lo que ella había contado hasta la fecha sobre la ruptura.