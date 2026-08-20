Mar Ruiz explica el problema que a veces sufre su piel: ''Me pasa cuando me pongo nerviosa''

Equipo mtmad 20 AGO 2026 - 15:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre el cuidado de su piel

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz ha querido compartir con todos sus seguidores su rutina de skincare, la influencer revela lo que se gasta en productos y explica algunos de los problemas a los que se enfrenta su piel. Además lleva a cabo un challenge en el que enseña cómo se maquillaba antes y cómo lo hace ahora.

Pero la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 10' hace hincapié en el problema que a veces sufre su piel y lo explica detalladamente: ''Cuando me ponía nerviosa me salía un grano, era como un acné hormonal, yo nunca he tenido granos'', y explica que es algo ''extraño'' para ella y cuenta cómo lo resuelve ¡Dale al play y no te pierdas cómo han quedado sus labios, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Mar Ruiz habla sobre Claudia Chacón y carga contra Bayan Al Masri

La influencer también ha querido aclarar su polémica con Claudia Chacón y ha cargado directamente contra Bayan Al Masri, diciendo todo lo que piensa. En el capítulo, Mar dice basta, no ha querido quedarse callada y ha roto su silencio para contestar a todo.