Lidia González 06 AGO 2026 - 12:41h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del desastre estético que sufrió cuando se puso ácido hialurónico en los labios por primera vez

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz ha querido compartir con todos sus seguidores uno de sus peores momentos en el mundo de los retoques estéticos y lo hace frente a las cámaras de mtmad. Después de confesar cuál es la prenda más cara de su armario, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta su mala experiencia la primera vez que se hizo un aumento de labios. Muy sincera, la influencer explica todos los detalles sobre lo que ocurrió y las consecuencias que tuvo después. ¡Dale al play y no te pierdas cómo han quedado sus labios, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Me los piché por primera vez hace cuatro o cinco años”, comienza explicando la creadora de contenido. Mar cuenta el motivo por el que tomó la decisión de realizarse este tratamiento estético y confiesa algo de lo que se arrepiente: “Me puse más cantidad”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha revelado el dinero que se va a gastar en la reforma de su habitación, asegura que no le gustó cómo le quedó el resultado y desvela el desastre estético que sufrió: “Se me quedó un bultito por debajo”. La influencer muestra imágenes de aquel momento y del resultado de su primer retoque estético en los labios.

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Mar Ruiz se retira el ácido hialurónico de los labios

Mar Ruiz ha tomado la decisión de acabar con el problema que lleva arrastrando desde la primera vez que se sometió a un aumento de labios. Aunque lo ha retrasado lo máximo posible por el miedo al dolor que pueda sufrir, finalmente, se ha retirado el ácido hialurónico de los labios. La creadora de contenido ha grabado el proceso completo: desde la prueba de la alergia o la aplicación de la anestesia, hasta el momento en el que le han inyectado la hialuronidasa.

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El resultado de sus labios sin ácido: así son realmente

La influencer ha querido compartir todos los detalles del momento en el que se ha quitado el aumento de labios. A pesar de que, durante las primeras horas, ha experimentado una gran inflamación y le han salido varios hematomas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha esperado algunos días para enseñar el resultado de sus labios sin ácido. Mar Ruiz muestra cómo son realmente y opina sobre su forma natural. ¡Dale al play y descubre, en exclusiva, todo lo que ha compartido para Mediaset Infinity!