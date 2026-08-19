Lidia González 19 AGO 2026 - 17:55h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ cuenta el importante apoyo que ha sido Borja durante su incidente

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Laura Ulldemolins ha querido sincerarse sobre un incidente que ha tenido recientemente y cómo ha actuado Borja en todo momento con ella. Después de tatuarse el nombre de la empresa de su pareja, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ habla del complicado episodio que ha vivido. La influencer ha contado todos los detalles de la delicada situación que ha vivido y actualiza su estado. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo íntegro, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido asegura que ha estado “rara” y “mentalmente de bajón”, pero toda esta situación llegó a su límite durante una cita especial que tuvo con el sevillano. “Me desmayé, estaba casi inconsciente”, asegura la catalana. Laura, que se ha sincerado sobre la crisis que ha atravesado con su pareja, explica cómo, gracias a Borja, consiguió llegar al coche: “Fue un show para salir”. Ahora que ha pasado todo, la influencer cuenta cómo pasó los siguientes días y lo fundamental que fue el apoyo de su novio en esos duros momentos.

Laura Ulldemolins avisa a Luciana Tamagni sobre su relación con Alexis

Laura Ulldemolins tampoco ha podido, ni querido, quedarse callada sobre otro tema relacionado con la exparticipante de ‘Casados a primera vista’. Por ello, después de descubrir lo que dice sobre su noviazgo con Borja, la catalana estalla contra Luciana Tamagni y la avisa sobre su relación con Alexis Gardes. La influencer ha recibido información al respecto y no ha dudado en ser muy clara sobre lo que ha descubierto: “Yo me informaría un poco mejor de tu novio”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!