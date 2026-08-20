La esposa del diestro se ha convertido una vez más en la portavoz de la familia para hablar sobre la situación actual del que fuera conocido como el Faraón de Camas

Última hora del estado de salud de Curro Romero: el torero ha tenido que ser ingresado en un hospital de Sevilla a sus 92 años

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La preocupación vuelve a rodear al entorno de Curro Romero después de que el mítico torero, a sus 92 años, haya tenido que ser ingresado de nuevo en un hospital sevillano por un nuevo problema de neumonía.

Una vez más, Carmen Tello se ha convertido en la portavoz de la familia y ha querido romper su silencio sobre el estado de salud en el que se encuentra el que fuera conocido como el Faraón de Camas.

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En declaraciones a la revista 'Semana', la mujer del diestro ha explicado cuál es la situación actual de Romero y ha dejado claro que, pese a los continuos sustos de los últimos meses, el torero está respondiendo al tratamiento.

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"Entró con una infección muy grande en el pulmón, neumonía", ha explicado Carmen Tello a la cabecera, y añadiendo: "La evolución es muy buena. Es muy fuerte".

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El último ingreso se produjo el pasado domingo, 16 de agosto, en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, centro sanitario que se ha convertido en referencia para el torero durante sus últimos problemas de salud.

Según ha trascendido, el diestro permanece estable, animado y con buen humor, y su evolución favorable hace pensar incluso en un posible regreso a casa si continúa respondiendo como hasta ahora.

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"Al ponerle los antibióticos por vía intravenosa empezó a responder. La infección al día siguiente había bajado a la mitad y al día siguiente todavía más. Ayer estaba fenomenal", ha aclarado la esposa de Romero.

La delicada salud de Curro Romero

Lo cierto es que la salud de Curro Romero lleva tiempo obligándole a enfrentarse a distintos contratiempos y, en los últimos meses, los ingresos hospitalarios se han sucedido con una frecuencia que ha mantenido en vilo a su entorno.

El pasado mes de abril, por ejemplo, tuvo que ser hospitalizado por otra neumonía por aspiración relacionada con sus dificultades para tragar. El parkinson que padece desde hace años afecta también a la deglución y puede provocar que determinados alimentos o líquidos pasen a las vías respiratorias, favoreciendo la aparición de infecciones pulmonares.

Ya entonces Carmen Tello explicaba que su marido había llegado al hospital en un estado delicado, aunque volvía a demostrar una extraordinaria capacidad de recuperación. "Vino muy malito, pero es muy fuerte", afirmaba tras recibir el alta.

Aquel episodio no fue el único susto reciente. En mayo de 2025, ya ingresó primero por una infección urinaria que había afectado al riñón y le había provocado fiebre alta y una bajada de tensión. Después de recibir el alta, apenas unos días más tarde tuvo que regresar al hospital por una crisis respiratoria después de atragantarse. Se trató entonces de una neumonía por aspiración.

"Lo peor ha pasado ya. Lo han puesto en planta con su oxígeno y ya ha superado lo malo. Ahora, a esperar que le haga efecto el antibiótico que le han puesto otra vez", explicaba entonces Carmen, que se ha mantenido siempre pendiente de su marido durante sus diferentes hospitalizaciones.

A estos problemas se suma una fractura de la cabeza del fémur que sufrió en 2024 y que también requirió hospitalización. El diestro arrastra además las consecuencias del parkinson y superó hace unos seis años un cáncer de laringe que supuso un antes y un después en su estado.