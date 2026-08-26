La intérprete, conocida también por su papel en 'Dos rubias de pelo en pecho', ha revelado que le diagnosticaron la enfermedad sin presentar síntomas

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La actriz Busy Philipps ha decidido romper su silencio sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. A sus 47 años, la intérprete ha revelado que fue diagnosticada a principios de este año de un tumor cerebral maligno poco común.

Así lo ha anunciado en una entrevista exclusiva con 'People', explicando que el tumor fue descubierto por casualidad y cuando ella no presentaba síntomas que hicieran pensar que algo podía estar ocurriendo en su cerebro.

"Estoy agradecida de estar viva", ha narrado Philipps, quien califica este período como "los seis meses más extraños de mi vida".

El cáncer de la actriz y cómo se enteró

Tal y como ha explicado, todo comenzó el pasado 12 de febrero, cuando la actriz se sometió a una resonancia magnética de cuerpo completo. "No sabía por qué quería hacérmela, salvo por el hecho de que simplemente lo hice", ha contado.

La intérprete de 'Dawson's Creek' ha explicado que poco antes había hablado con su médico de cabecera sobre la posibilidad de realizarse una prueba de este tipo y que este no consideraba que fuera necesaria. Sin embargo, Philipps siguió adelante después de hablar con un familiar, el doctor Justin Donlan, quien le transmitió una idea que terminó siendo clave: "El conocimiento es poder".

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El resultado de aquella prueba cambió completamente su vida. Los médicos encontraron una masa de aproximadamente 2,6 centímetros en el cerebro, en la zona frontal. Después se confirmó que se trataba de un oligodendroglioma de grado. "Esto es un tumor real, y está dentro de tu cerebro. Y Busy, hay que extirparlo", ha recordado Philipps que le dijo su médico por teléfono.

"Estaba hiperventilando y tratando de respirar. Estaba fuera de sí, muy asustada y abrumada por la emoción", ha confesado.

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Se trata de una enfermedad que ha llamado todavía más la atención porque la prueba se realizó un día después de la muerte de James Van Der Beek, compañero de Philipps en la mencionada serie que había fallecido a los 48 años después de un cáncer colorrectal.

La actriz ha explicado que aquella coincidencia hizo que todo resultara todavía más surrealista.

La operación y un problema que le obligó a pasar de nuevo por quirófano

El diagnóstico obligó a actuar con rapidez. El 2 de marzo de este año, la actriz de 'Dos rubias de pelo en pecho' se sometió a una intervención quirúrgica que duró alrededor de cinco horas y en la que los especialistas consiguieron extirpar el tumor.

Semanas después de la intervención, Philipps sufrió una complicación inesperada: desarrolló una infección por estafilococo en la zona de la incisión quirúrgica.

La situación hizo necesario volver a intervenirla. Esta segunda operación supuso un duro golpe emocional para la actriz, que pensaba que la parte más complicada de todo el proceso ya había quedado atrás.

"La segunda cirugía, sumado al tumor, me desestabilizó por completo. Sentí que volvía al punto de partida y estaba realmente muy disgustada", ha indicado al citado medio.

El apoyo de su entorno y su mensaje

Aunque uno de los momentos más difíciles de todo este proceso no estuvo en el quirófano, sino en explicarles a sus dos hijas lo que estaba sucediendo.

Philipps es madre de Birdie y Cricket, fruto de su relación con el guionista Marc Silverstein. La actriz ha relatado lo duro que fue tener que enfrentarse a la posibilidad de que sus hijas pudieran preocuparse por ella.

El apoyo de las personas que la rodeaban también fue fundamental durante esos meses. Entre quienes estuvieron a su lado se encontraba su íntima amiga Michelle Williams, a quien conoció durante su etapa en 'Dawson's Creek'.

Ahora, espera que su experiencia sirva de lección a otras personas, especialmente a las mujeres, para que escuchen sus instintos. "Los médicos a menudo nos dicen que no hay nada de qué preocuparse, cuando en realidad sabemos que sí hay motivos. No hay nada que temer al tener información. Al contrario, nos da poder", ha sentenciado.