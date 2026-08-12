Celia Molina 12 AGO 2026 - 11:56h.

La actriz de 'The Office' ha anunciado con un emotivo texto que padece cáncer de mama con metástasis en los huesos

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Lucy Davis, la actriz que interpretó a la infeliz recepcionista de 'The Office', ha revelado en sus redes sociales que padece un cáncer terminal. Con el buen humor del que siempre ha hecho gala - y que fue el eje central de la cómica sitcom con la que se hizo famosa - esta intérprete ha explicado en su cuenta de Instagram que le detectaron un cáncer de mama metastásico hace un año y medio:

"Quería compartir con todos vosotros algo que me he guardado para mí durante un tiempo, pero que, por diversas razones, me gustaría compartir ahora. Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en estadio 4, que ha hecho metástasis en los huesos. Concretamente, en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas", ha dicho.

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Lucy también ha explicado que todo comenzó con un "bulto diminuto en la mama", que más bien parecía "una zona endurecida". Ella, de inicio, no le dio importancia y, por eso, ha pedido a todos sus seguidores que no pasen ningún señal extraña por alto y que se hagan revisiones.

"Intentaré divertirme el tiempo que me queda"

Después, ha confesado que su enfermedad ya no tiene cura: "El cáncer es incurable y ya es demasiado tarde para la quimioterapia. Ahora mismo, intento vivir lo que me quede de vida de la forma más divertida posible. Siempre me gusta encontrar lecciones que aprender en cualquier cosa negativa que ocurra. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él, y estoy agradecida por ello", ha continuado la actriz.

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"Como algunos de vosotros sabréis, el dolor puede ser realmente insoportable. Estar de pie y caminar durante demasiado tiempo puede resultar difícil, y a veces necesito usar una silla de ruedas (así que, si me veis dando tumbos en una, ¡no dudéis en darme un empujoncito!)", añade, con humor, el elemento que más le ha ayudado a enfrentar su diagnóstico.

"Lo que más me ha ayudado ha sido el humor. Le pedí a mis amigos y a mi familia que se burlaran de mí todo lo posible (algo en lo que son muy buenos) y, lo más importante de todo, que no me trataran como a una persona enferma. No hay nada que te haga sentir peor que ser tratado como si estuvieras enfermo. No me da miedo lo que venga después. Estoy en paz con ello. Veré a mi Gracie - su perra - antes de lo esperado", ha concluido Davis quien, recientemente, interpretó el papel de la tía Hilda en la exitosa serie 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.