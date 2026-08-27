La Junta de Andalucía ha decretado la prohibición del baño en cinco playas de la provincia de Cádiz

El peligro de las 'cubomedusas' que podrían haber producido la reacción cutánea que obligó al cierre de cinco playas en Málaga

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CádizLa Junta de Andalucía ha decretado la prohibición del baño en cinco playas de la provincia de Cádiz tras detectar, en los análisis rutinarios de control, concentraciones de parámetros microbiológicos superiores a los establecidos para garantizar la calidad de las aguas, entre ellos bacterias fecales, y que pueden suponer un riesgo para la salud de los bañistas.

La medida procede de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, que ha comunicado la decisión a los ayuntamientos afectados y ha adoptado nuevas muestras de agua para comprobar la evolución de la contaminación y determinar cuándo puede levantarse la prohibición.

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Las playas afectadas

En concreto, la restricción afecta a las siguientes playas:

Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, en El Puerto de Santa María.

Micaela, en Chipiona.

La Cachucha, en Puerto Real.

Punta Candor, en Rota.

En estas zonas se han detectado niveles de contaminación microbiológica por encima de los valores establecidos en la normativa sanitaria.

¿Qué se ha detectado?

Los análisis han detectado concentraciones superiores de Escherichia coli (E.coli) y enterococos intestinales en Aculadero-Puerto Sherry, La Cachucha y Micaela. En Fuentebravía, los niveles de enterococos intestinales también superan los límites establecidos, mientras que en Punta Candor la alteración corresponde exclusivamente a la presencia de E.coli.

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Los ayuntamientos deberán señalizar la prohibición del baño en las zonas afectadas y mantener los avisos hasta que haya desaparecido el riesgo sanitario, y también informar a los usuarios sobre las causa y adoptar las medidas necesarias para recuperar los niveles habituales de concentración de los parámetros microbiológicos afectados.

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¿Hasta cuándo durará la prohibición?

La Delegación Territorial de Sanidad ha tomado nuevas muestras de agua en las playas afectadas para analizar la evolución de la contaminación.

La prohibición se mantendrá hasta que los resultados determinen que ya no existe riesgo para los bañistas y se hayan corregido las causas que han provocado la alteración de la calidad del agua.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias realiza durante la temporada alta, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, informes quincenales sobre la calidad de las aguas de baño de Andalucía.

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El programa supervisa un total de 304 zonas de baño en la comunidad autónoma, de las que 278 son marítimas y 26 continentales, con el objetivo de detectar posibles riesgos y garantizar unas condiciones adecuadas para el baño.