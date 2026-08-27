Manuel Pimentel Córdoba, 27 AGO 2026 - 19:30h.

La banda de música Tubamirum ha tocado en el parque de atracciones francés un repertorio que combina música del pueblo con las canciones más reconocidas del mundo Disney

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De Córdoba para el mundo, gracias a la Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres, un municipio cordobés de 3.000 habitantes cuyos músicos se han convertido en protagonistas de una actuación muy especial en Disneyland París.

Este pasado lunes, la agrupación ha realizado un desfile por el paseo principal del parque de atracciones francés, un pasacalles que ha supuesto todo un hito en la trayectoria de la banda.

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En su actuación, la banda ha interpretado una batería de canciones que combina la cultura musical cordobesa con algunas de las canciones del mundo Disney más famosas. Suspiros de España, Soy cordobés, Aladdín, Disney Magical Marches y El libro de la selva ha sido el repetorio escogido para una ocasión tan especial.

La estancia en Francia va más allá de la presentación artística. Tubamirum permanecerá en el país durante varios días. Una vez finalizado el pasacalles, la agrupación tiene previsto aprovechar este martes y el miércoles para ver París y participar en distintas actividades culturales. El jueves, volverán al complejo de Disney para seguir con las actividades programadas, antes de regresar a su localidad.

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El alcalde de Cañete felicita a los músicos

El alcalde de Cañete de la Torres, Félix Romero, ha dado la enhorabuena a la banda por haber hecho sonar tan lejos la tradición del pueblo. "Nuestra gente, nuestra música y nuestra bandera, a cientos de kilómetros de casa, desfilando por uno de los lugares más visitados del mundo", ha declarado el edil.

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Orgilloso, ha anunciado que "entre castillos, sueños y miles de personas de tantos lugares del mundo, también se ha escuchado el nombre de Cañete de las Torres. Y qué queréis que os diga… ver nuestra bandera ahí pone el vello de punta", ha asegurado Romero, quien ha enviado un mensaje de felicitación a los músicos cañeteros

"Enhorabuena a nuestra banda y a todas las personas que han hecho posible este momento que ya forma parte de nuestra pequeña gran historia. Qué orgullo de músicos. Qué orgullo de gente. Qué orgullo de pueblo. Cañete de las Torres, hoy más que nunca, sonando lejos y sintiéndose muy cerca.", ha concluido.