Verónica Dulanto nos abre las puertas a su lado más íntimo y reflexiona sobre las experiencias que más han marcado su vida

De la maternidad y la ausencia de su padre a sus grandes referentes y su carrera: la presentadora hace balance de más de dos décadas dentro y fuera de las cámaras

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Verónica Dulanto lleva más de dos décadas ligada a Mediaset y ha pasado por prácticamente todas las facetas de la televisión. Redactora, reportera y presentadora, ha construido su carrera mientras desarrollaba otra parte fundamental de su vida: la maternidad.

Madre de dos hijas, la presentadora se sincera en una entrevista exclusiva con Mediaset Infinity sobre una etapa en la que los viajes y el ritmo de trabajo hicieron especialmente complicada la conciliación. Aunque sus hijas siempre estuvieron atendidas, reconoce que llegó a sentir culpa por no estar con ellas todo lo que le habría gustado. "Una es madre, una es periodista, una es mujer, una es hija, una es muchas cosas", reflexiona. Y ella tuvo claro que no quería elegir entre unas facetas y otras: "No iba a renunciar a mi profesión".

La presentadora también habla en el vídeo que encabeza esta noticia sobre si existe realmente un momento perfecto para tener hijos, si la maternidad puede frenar una carrera profesional y recuerda cómo le marcó perder a su padre cuando solo tenía seis años: "Me hubiera encantado, por supuesto, que mi padre viera a día de hoy...", admite la presentadora, que explica cómo ha aprendido a convivir durante más de cuatro décadas con una pérdida de la que apenas conserva recuerdos. Dale play.

Su madre, Ana Rosa Quintana y las mujeres que han marcado a Verónica Dulanto

Si hay una mujer fundamental en la vida de Verónica es su madre. De ella ha heredado incluso algunos de sus hábitos de cuidado: "Mi madre ha sido una persona que se ha cuidado siempre mucho, entonces eso me lo ha inculcado desde pequeña", cuenta la periodista.

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Ahora intenta transmitir esos mismos hábitos a sus propias hijas y reconoce que se ha convertido en esa madre "pesada" que insiste con la limpieza de la piel o la protección solar. Además, mirar a su madre, de 76 años, también ha influido en su manera de afrontar el paso del tiempo.

Pero no es su único referente. Tras muchos años trabajando a su lado, Dulanto define a Ana Rosa Quintana como "un referente periodístico y un referente como mujer" y desvela cómo es la presentadora en las distancias cortas.nEn el vídeo, además, reflexiona sobre qué ha aprendido trabajando rodeada de mujeres, su fortaleza y también la competencia que puede surgir entre ellas. Dale play.

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Verónica Dulanto hace balance de sus 22 años en Mediaset

La televisión era prácticamente la única opción que Verónica Dulanto contemplaba cuando decidió estudiar Periodismo. "O era periodista o sentía que no me gustaba ninguna otra profesión", recuerda sobre una vocación que acabaría llevándola hasta Mediaset.

Llegó a finales de 2004 para formar parte del equipo de 'El programa de Ana Rosa' y, 22 años después, ha trabajado como redactora, reportera y presentadora. "Estoy muy satisfecha por donde he llegado de momento y ojalá que me dure muchos años. Y aquí, que es mi casa", asegura.

Dos décadas de profesión que también le han servido para establecer sus líneas rojas. "No todo vale porque yo te saque el titular", afirma Verónica, que tiene claro qué coloca por encima de cualquier exclusiva: "A mí me vale más la persona que la noticia".

¿Cuáles han sido sus mayores aprendizajes y qué le diría ahora a la Verónica que comenzó su carrera con 26 años? Sus respuestas, en el vídeo. Dale play.