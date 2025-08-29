Exclusiva | Patricia Pardo: "Ser madre no ha sido un freno, ha sido mi motor"

La periodista y presentadora de 'Vamos a ver', compagina un programa diario en directo con la crianza de sus tres hijos: Aurora, Sofía y Luca

Patricia Pardo está a punto de vivir una nueva etapa en televisión. Tras años como rostro consolidado de las mañanas de Telecinco, la periodista gallega asumirá en solitario la conducción de 'Vamos a ver', el programa que hasta ahora ha compartido con Joaquín Prat. Un reto profesional al que llega en plena madurez personal y con la experiencia de haber formado una familia numerosa.

En una entrevista exclusiva para Telecinco.es, Patricia se sincera sobre maternidad, conciliación y los cambios que ha vivido en cada etapa de su vida como madre.

Una familia numerosa y diversa

Patricia es madre de tres hijos. Con su exmarido, Francisco Márquez, tuvo a sus dos hijas mayores, Aurora y Sofía. En 2023, tras iniciar una relación con el presentador Christian Gálvez, volvió a ser madre. Un año después de su boda secreta, dieron la bienvenida a Luca, su primer hijo en común.

Esa combinación de maternidad en diferentes etapas vitales, primero en la treintena y después en la cuarentena, le da una perspectiva única que comparte en esta entrevista. "Ser madre no ha sido un freno, ha sido mi motor", resume con emoción, reconociendo que sus hijas e hijo son quienes la impulsan a seguir cada día.

La conciliación, un reto compartido

Compatibilizar un programa en directo con la vida familiar no es sencillo. Patricia lo sabe bien tras años de madrugones y jornadas intensas de televisión. Pero subraya que la clave no está en "quién ayuda" sino en entender la crianza como una tarea común. "No nos ayudan, es corresponsabilidad", recalca.

Explica que con Christian ha encontrado un apoyo total y que esa implicación es la que hace posible que ella pueda entregar tanto a su trabajo como a su familia. Cuando está con sus hijos, asegura, el trabajo queda en segundo plano, aunque eso suponga robar horas al sueño y preparar temas pendientes del día anterior de madrugada.

Ser madre a los 30 y a los 40

La periodista reconoce que no es lo mismo ser madre joven que más adelante. Con 32 años, cuando nació Aurora, muchos la tacharon de "madre precoz". Ahora, en cambio, con 40, vivió el embarazo de Luca desde otra energía y otra madurez. "No es mejor ni peor, simplemente es diferente", explica. La ilusión, las ganas y el aprendizaje acumulado le han permitido afrontar esta etapa con un significado especial.

Maternidad tardía y baja natalidad

En la entrevista también reflexiona sobre por qué tantas mujeres retrasan hoy la maternidad. Patricia habla de falta de información, de carreras profesionales que a veces no encajan con los tiempos biológicos y de las dificultades reales que muchas descubren demasiado tarde. "A partir de los 42 las posibilidades de un embarazo natural y sano son muy reducidas, y no todo el mundo lo sabe", advierte.

Esa reflexión la lleva a reconocer algo que inquieta, no solo a la sociedad española, sino a nivel global: tener hijos se está convirtiendo en un privilegio. "Si no nacen niños, es por algo", sentencia.

Una mirada optimista

Pese a todo, Patricia mira con esperanza la evolución de la conciliación en su sector. Recuerda cómo antes trabajar en televisión era casi "entregar tu vida" y celebra que ahora existan más derechos y respeto hacia la jornada laboral. Aun así, admite que queda camino por recorrer.

En esta entrevista exclusiva con Telecinco.es, Patricia Pardo no solo se muestra como periodista y presentadora, sino también como madre de Aurora, Sofía y Luca. Una mujer que vive la maternidad como motor vital y que, a punto de dar un paso histórico en su carrera televisiva, comparte una visión sincera y actual sobre los retos de conciliar vida laboral y familiar. ¡Dale play!