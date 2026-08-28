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El término "nepo baby" se refiere a los hijos de personas famosas que parten con ventajas profesionales gracias a la trayectoria de sus padres. La palabra procede del inglés "nepotism" (nepotismo) y se popularizó en redes sociales para señalar a familiares de famosos. Lejos de rechazarla tras su polémica con Belén Esteban, Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, la joven ha asegurado que no le molesta y que incluso se siente orgullosa.

La actitud de Juls ha dado pie a un divertido gesto en 'Vamos a Ver', que ha decidido convertir la etiqueta en un regalo. El programa preparó una camiseta personalizada con el mensaje "En ‘Vamos a Ver’ también somos nepo babies", siguiendo la idea de Juls de lucir con orgullo el término. La encargada de entregársela ha sido la reportera Nuria Chavero, que ha ido hasta la casa de la joven en Madrid para encontrarse con ella cuando regresaba del gimnasio. El encuentro ha sido muy agradable: Juls se ha mostrado cercana con la periodista, y ha contestado a todas las preguntas con naturalidad. Al recibir la prenda, incluso bromeó con la talla: "Me la pondré de pijama".

Nuria Chavero, periodista de 'Vamos a Ver': "Sólo he hablado con ella unos minutos, pero me ha conquistado. Ha sido muy agradable"

El encuentro también ha servido para abordar la polémica que mantiene a Juls enfrentada mediáticamente con Belén Esteban, después de unas declaraciones de la joven sobre la colaboradora. Juls quiso aclarar que sus padres conocían sus palabras y que llamó a su madre y a su padre después de realizarlas. Defendió de manera clara y directa su libertad para expresarse y aseguró que seguirá haciendo las declaraciones que considere oportunas. En cuanto a las comparaciones con Belén Esteban, marcó distancias y reivindicó su propia identidad: "Yo no me comparo con nadie, yo soy Juls Janeiro". Así, continúa ganando protagonismo mientras convierte una etiqueta polémica en parte de su imagen pública.