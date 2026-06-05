El futbolista y la empresaria italiana han decidido apostar de nuevo por su matrimonio y por la familia que han construido

Álvaro Morata y Alice Campello confirman que han vuelto a darse otra oportunidad: los últimos meses entre la influencer y el futbolista

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Cuando muchos daban por hecho que su historia había llegado definitivamente a su fin, Alice Campello y Álvaro Morata han vuelto a demostrar lo contrario. Después de meses que apuntaban a una separación sin retorno, la pareja reapareció públicamente en uno de los conciertos de Bad Bunny confirmando que atraviesa un momento muy diferente: han decidido darse una nueva oportunidad.

La primera gran pista de esta reconciliación llegó este pasado fin de semana durante el show del artista puertorriqueño en el Estadio Metropolitano de Madrid. Allí, Alice y Álvaro se dejaron ver de lo más cómplices y cercanos. Las imágenes hablaban por sí solas, pero fue el propio futbolista al desvelar sobre la madre de sus cuatro hijos: "No puedo vivir sin mi mujer".

Una frase que confirmaba oficialmente lo que muchos sospechaban desde hacía semanas: tras superar una nueva crisis sentimental, ambos han decidido apostar de nuevo por su matrimonio y por la familia que han construido junto a Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella.

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Su nueva reaparición

Ahora, la influencer italiana ha vuelto a acaparar el foco mediático al personarse en la fiesta con la que la marca capilar número 1 en Estados Unidos, Redken Hair Studio, ha inaugurado su primer pop-up en la capital.

Con una gran sonrisa y visiblemente ilusionada, ha reconocido sentirse "muy feliz", dejando entrever que afronta esta nueva oportunidad con optimismo y con la esperanza de que esta vez sea la definitiva.

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Lejos de esconderse de los focos, la pareja volvió a protagonizar una imagen que confirma el excelente momento que atraviesa. Al finalizar el evento, el futbolista acudió personalmente a recoger a la empresaria en coche y ambos pusieron rumbo a un conocido restaurante del centro de Madrid para disfrutar de una velada en pareja.

Las cámaras captaron a los dos intercambiando miradas cómplices, sonrisas y numerosos gestos de cariño. Además no dejaron de caminar cogidos de la mano durante toda su salida.

Antes de poner fin a la noche, tanto Alice como Álvaro respondieron brevemente a las preguntas de la prensa sobre su situación actual. Y ambos coincidieron en el mismo mensaje: están felices.

"Mucho, muchas gracias", respondió el futbolista cuando le preguntaron cómo se encontraba tras la reconciliación, mientras miraba a Alice con evidente admiración. Ella, por su parte, confirmó con una sonrisa que comparte plenamente ese sentimiento.

Una reaparición que no solo confirma que han vuelto a estar juntos, sino que deja claro que atraviesan uno de sus momentos más esperanzadores. Después de superar dos separaciones y numerosas dificultades, Campello y Morata parecen haber apostado una vez más por su historia de amor y por la familia que han formado juntos.