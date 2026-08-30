Sandra Pica y Tom Brusse, tuvieron un romance de varios meses que acabó en una ruptura televisada

La expareja ha superado su separación y han rehecho sus vidas

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La historia de amor de Sandra Pica y Tom Brusse fue breve, intensa y prácticamente imposible de separar de la televisión. Su relación comenzó ante las cámaras, avanzó entre realities y platós y terminó, también en directo, a miles de kilómetros de España. Apenas siete u ocho meses bastaron para convertirlos en una de las parejas más comentadas de la pequeña pantalla. Se conocieron en 2020 durante la segunda edición de 'La Isla de las Tentaciones', cuando el DJ todavía mantenía una relación con Melyssa Pinto, y terminaron definitivamente en mayo de 2021, mientras él participaba en ‘Supervivientes’.

La influencer y el ex de Melyssa Pinto se enamoraron, vivieron juntos, compartieron proyectos y una exposición mediática que acompañó prácticamente cada paso de su relación. Lo que había comenzado en República Dominicana como una atracción inesperada continuó fuera del programa con la intención de convertirse en una relación estable. Sin embargo, la intensidad con la que empezó su historia también estuvo presente en sus momentos más complicados.

Los influencers intentaron construir una vida juntos tras conocerse en el reality y volvieron a ponerse a prueba en televisión. Las inseguridades, los celos y las discusiones terminaron ocupando cada vez más espacio hasta que la distancia provocada por la marcha del empresario a Honduras terminó de cambiarlo todo. Fue allí, en pleno ‘Supervivientes’, donde Sandra Pica le comunicó que sus sentimientos ya no eran los mismos.

Se conocieron en ‘La isla de las tentaciones’

Para encontrar el origen de la relación de Sandra Pica y Tom Brusse hay que regresar a 2020 y a la segunda edición de 'LIDLT'. El empresario llegó al programa acompañado de Melyssa Pinto, con quien mantenía una relación sentimental y con quien pretendía poner a prueba la solidez de su noviazgo.

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Por su parte, la catalana entró en escena como una de las tentadoras. La atracción entre ambos no tardó en hacerse evidente. El acercamiento fue creciendo conforme avanzaba la experiencia y terminó sobrepasando los límites que Tom Brusse había establecido con su pareja antes de comenzar el programa. La situación provocó una de las tramas más recordadas de aquella edición. Tom y Melyssa rompieron y el empresario decidió explorar aquello que había surgido con Sandra Pica.

De una tentación televisiva a una relación fuera del programa

La atracción entre Tom Brusse y Sandra Pica no se quedó únicamente en República Dominicana y ambos apostaron por continuar conociéndose después del programa. Comenzaron entonces unos meses especialmente intensos. La pareja se convirtió en habitual de programas y revistas, mientras sus apariciones públicas eran analizadas al detalle. Prácticamente cualquier gesto podía convertirse en noticia.

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Además, sobre ellos continuaba planeando inevitablemente el recuerdo de Melyssa Pinto. Aun así, se mostraban dispuestos a defender su historia. Poco a poco comenzaron a construir una rutina compartida y a conocerse en situaciones mucho más cotidianas que las vividas en el programa.

La convivencia les permitió descubrir facetas del otro que difícilmente podían apreciarse durante unas vacaciones televisadas en el Caribe. Las dudas, los celos y las diferencias comenzaron a adquirir cada vez más protagonismo. A ello se sumaba la enorme exposición pública de ambos. Su relación no se desarrollaba únicamente entre dos personas.

El noviazgo avanzaba a una velocidad considerable. En apenas unos meses habían pasado de conocerse en un reality a intentar construir una vida juntos, mientras continuaban vinculados profesionalmente a la televisión.

Su relación vuelve a ponerse a prueba ante las cámaras

Sandra Pica y Tom Brusse no tardaron demasiado en regresar a un formato de convivencia televisiva. Lo hicieron apenas unos meses después de abandonar la isla, esta vez convertidos oficialmente en pareja. La pareja participaba en ‘La Casa Fuerte 2’.

Fue el único reality en el que concursaron oficialmente como pareja. Entraron apenas unos meses después de salir de la isla. Su paso estuvo lleno de tensiones, celos, discusiones con compañeros y desconfianzas mutuas que desgastaron la relación. Se quedaron a las puertas de la final tras ser expulsados por el público

Una ruptura en ‘Supervivientes’

En 2021, Tom Brusse puso rumbo a Honduras para convertirse en concursante de 'Supervivientes'. La pareja quedaba separada físicamente después de haber vivido unos meses especialmente intensos. La distancia proporcionó a Sandra algo que apenas había tenido desde que conoció a Tom Brusse, tiempo para analizar su relación desde fuera.

Sandra Pica viajó hasta Honduras durante la participación de Tom Brusse en 'Supervivientes'. El encuentro podía parecer inicialmente una oportunidad para reencontrarse después de semanas separados, pero la realidad era muy distinta. Sandra tenía algo importante que comunicarle. Frente a las cámaras y en pleno concurso y con Melyssa Pinto de espectadora, le confesó que ya no sentía lo mismo y que no quería continuar con su relación.

La vida actual de Sandra Pica y Tom Brusse

Cinco años más tarde de esta intensa historia de amor, ambos han rehecho por completo sus vidas. Tom combina su carrera como DJ, pinchando en famosos discotecas en diferentes países, con su vida como concursante de realities internacionales. Durante los últimos años, el influencer ha participado en diversas producciones de Estados Unidos, Chile y Francia.

Por su parte, Sandra Pica ha dado un importante paso en su vida. Hace dos meses anunció a través de sus redes sociales que estaba esperando un bebé junto a su pareja. Fue en verano de 2022 cuando comenzó su historia de amor con Josep M. Pou, un joven catalán completamente ajeno al universo televisivo. A nivel profesional, la catalana decidió apostar por la cocina y continuar en el negocio hostelero de su familia en Palafolls. Para ello, Sandra completó su formación culinaria sin alejarse muchos de su trabajo como influencer.