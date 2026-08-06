Lorena Romera 06 AGO 2026 - 16:49h.

La ex de Tom Brusse anuncia que está esperando un bebé y posa embarazada por primera vez

Sandra Pica comunica una feliz noticia tras años alejada de la televisión

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Sandra Pica atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' como soltera, conquistando a Tom Brusse y provocando su ruptura sentimental con Melyssa Pinto, ha anunciado a través de su perfil de Instagram que está embarazada. Un anuncio que hace de la mano de su pareja, Josep M Pou, con quien mantiene una relación que hizo pública en marzo de 2023.

La que fuera también concursante de 'La casa fuerte' junto al francés, que en ese momento era su pareja, ha compartido la noticia en redes sociales, acompañada de un emotivo mensaje en catalán: "T’esperem i t’estimem, Nina" ("Te esperamos y te queremos, Nina"). Con estas palabras, la influencer no solo confirma la llegada de su primer bebé, sino que también desvela dos de los secretos mejor guardados: es una niña y se llamará Nina.

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Las primeras imágenes de su embarazo y la ecografía de la bebé

El anuncio ha venido acompañado de un carrete de imágenes de lo más especiales. En la primera instantánea, Sandra Pica aparece luciendo por primera vez su incipiente tripita de embarazada. Una instantánea de lo más tierna que ha provocado un aluvión de felicitaciones por parte de sus seguidores y otros rostros conocidos del universo de Mediaset. Desde Fani Carbajo o Anita Williams hasta Adara Molinero.

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Además, la pareja ha mostrado una cuidada caja en la que ya están guardando los recuerdos de su bebé: su primera ecografía, unos patucos blancos y un peluche en forma de conejito. La publicación incluye también un conjunto de punto en tono rosa pastel de Ralph Lauren y un vídeo donde se escucha el latido de la criatura y se distingue perfectamente la silueta de la pequeña.

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Una historia de amor consolidada

Sandra Pica y Josep M Pou dieron el paso de hacer oficial su noviazgo en la primavera de 2023. Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación con total naturalidad en el entorno digital, publicando alguna fotografía que otra y culminando ahora su historia de amor con el anuncio de su primera hija en común.