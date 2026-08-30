telecinco.es 30 AGO 2026 - 20:21h.

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La influencer sevillana Alma Bollo se ha convertido en estos días en una de las concursantes confirmadas de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars' que comienza muy pronto en Telecinco.

Tres años después de quedarse a las puertas de la final en la edición de 2023, la joven regresa a los Cayos Cochinos asumiendo que, aunque cuenta con la ventaja de la experiencia, afronta el reto con sentimientos encontrados y "mucho miedo" ante los insectos y el icónico salto desde el helicóptero.

Esta nueva aventura volverá a colocar a Alma Bollo en el foco mediático, prometiendo saldar cuentas pendientes en una convivencia que se anticipa extrema, ya que en el concurso estará también Asraf Beno, la pareja de Isa Pantoja y con quien Alma no tiene precisamente buena relación.

Raquel Bollo reacciona al fichaje de su hija y vaticina lo que ocurrirá con Asraf

Raquel Bollo no puede estar más orgullosa de su hija. La colaboradora de 'Fiesta' no solo piensa apoyar a su hija durante su concurso, si no que ya ha comenzado a ejercer como defensora explicando que los problemas del pasado con Asraf no van a delimitar su concurso:

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"Alma está muy ilusionada, ella fue una gran concursante cuando ya estuvo en 'Supervivientes' y eso hasta lo dijeron sus compañeros. Ella en este tiempo no ha entrado en nada por mucho que la llamaran de sitios, ella ha seguido con su vida y con su trabajo de influencer, y cuidando de su familia (...) Estoy segura de que con Asraf si en algún momento se tiene que reír lo va a hacer, o si tiene que discutir por la convivencia también lo hará".

Uno de los motivos por los que Alma no guarda especial relación con Isa Pantoja es la amistad que la hija de Isabel Pantoja mantiene con Aguasantas, la que fuera pareja de Manuel Cortés y actual pareja del ex de Alma Bollo. Raquel, que asegura tener superado todo aquello, habla así del asunto:

"Yo no tengo que decir con quién se tiene que llevar nadie. Yo de esta persona no hablo porque hace mucho tiempo que está fuera de mi vida y de la de mi hijo, es una persona que estuvo en la vida de mi hijo solo un año cuando él tenía 17 años".