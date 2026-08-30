Berto González 30 AGO 2026 - 13:00h.

Techi Cabrera, exconcursante de 'GH VIP', ha rehecho su vida tras años difíciles, un pasado sentimental mediático y una larga etapa alejada de la televisión

Techi Cabrera, ex de Kiko Rivera, reaparece un año después de anunciar su embarazo: su impactante cambio físico

Compartir







Techi Cabrera ha vuelto a ocupar un espacio en la pequeña pantalla después de varios años alejada de los focos y las cámaras de los platós. La exconcursante de 'GH VIP' que se hizo conocida por su relación con Kiko Rivera y posteriormente estuvo relacionada sentimentalmente con Alberto Isla y Miguel Torres, decidió apartarse de la vida pública durante una etapa especialmente complicada. En este tiempo ha afrontado importantes problemas de salud mental, ha rehecho su vida sentimental y ha anunciado su segundo embarazo. Ahora, tras una larga ausencia mediática, ha regresado a televisión para recordar algunos de los episodios que marcaron su relación con el hijo de Isabel Pantoja.

Tres relaciones que marcaron su etapa más mediática

La historia sentimental de Techi Cabrera con Kiko Rivera comenzó a situarla en el centro de la prensa del corazón a finales de la década de los 2000. Después de unos primeros acercamientos, ambos formalizaron su relación entre 2008 y 2009. El noviazgo contó incluso con la aprobación de Isabel Pantoja, aunque finalmente terminó en ruptura. Años más tarde, en septiembre de 2013, volvieron a reencontrarse e intentaron retomar su historia, pero aquella segunda oportunidad tampoco salió adelante. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido completamente nula.

La propia Techi ha aportado recientemente nuevos detalles sobre aquellos meses. Según contó en televisión, estuvieron juntos durante ocho meses y llegó a integrarse completamente en el entorno familiar de Kiko. Durante la relación se quedó embarazada y decidió interrumpir el embarazo, una decisión que según explicó, no compartían ni Kiko ni Isabel Pantoja. Techi aseguró que aquel episodio terminó convirtiéndose en un punto de inflexión entre ambos y que después sintió que no podía continuar con la relación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras su historia con Kiko, otro nombre conocido apareció en su vida: Alberto Isla, expareja de Isa Pantoja. Techi Cabrera y Alberto Isla llevaron su relación hasta el altar y se casaron por la Iglesia el 13 de diciembre de 2014. El matrimonio, sin embargo, resultó extremadamente breve. En enero de 2015 ya estaban separados tan solo 21 días después y consiguieron divorciarse durante aquel mismo verano. Durante su corta relación, Techi volvió a quedarse embarazada, aunque perdió el bebé y tuvo que someterse a un legrado uterino.

Antes y después de estas historias también estuvo sentimentalmente relacionada con Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría. Techi y el exfutbolista mantuvieron una relación intermitente desde 2006. Ese mismo año ella sufrió un grave accidente de tráfico y Torres se preocupó especialmente por su estado, llegando a visitarla en casa de sus padres. La relación habría tenido diferentes etapas, aunque ninguna de ellas llegó a buen puerto, tanto antes como después del noviazgo de Techi con Kiko Rivera.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Su cambio físico, su segundo embarazo y los problemas de salud mental

Los últimos años de Techi Cabrera han transcurrido totalmente alejada de las cámaras. A finales de 2022 reveló que había sido diagnosticada de trastorno bipolar y reconoció públicamente que atravesaba una etapa muy complicada. Durante los años posteriores habló de ingresos en diferentes clínicas, de una discapacidad reconocida del 65% y de un tratamiento farmacológico intenso. En 2023 atravesó además dos intentos de suicidio, aunque por suerte, más adelante aseguró encontrarse "bastante tranquila" y recuperada de su último bache.

Su aspecto físico también ha experimentado diferentes cambios. En 2023 una fotografía suya generó numerosos comentarios por su nueva imagen, con un corte y color de pelo diferentes. A lo largo de estos años también llegó a experimentar aumentos de peso de hasta 20 kilos. En abril de 2025 reapareció con una imagen más próxima a la de su anterior etapa en televisión y comunicó una noticia especialmente importante: esperaba su segundo hijo. Techi, que ya era madre de Enzo, anunció el embarazo junto a su pareja, Fran Rayo, empresario relacionado al sector de las barberías.

Su regreso a televisión y sus nuevas declaraciones sobre Kiko Rivera

Después de más de cuatro años apartada de los focos, Techi ha reaparecido en televisión. En julio de este año se anunció su regreso a 'De Viernes' para explicar cómo había cambiado su vida durante este periodo. Poco después, el 5 de agosto, reapareció en '¡De lunes a viernes!', donde volvió a hablar abiertamente de Kiko Rivera y de algunos episodios hasta entonces menos conocidos de su relación.

Fue precisamente en este último programa, y no en 'De Viernes', donde explicó la conversación que mantuvo con Kiko cuando él todavía estaba junto a Irene Rosales. Según Techi, el contacto se produjo en 2020, cuando atravesaba un momento especialmente delicado de salud. Kiko se interesó entonces por su situación, un gesto que ella agradeció porque le hizo comprobar que su expareja seguía pendiente de cómo se encontraba.

Pese a las diferencias que han mantenido con el paso de los años, Techi le deseó públicamente lo mejor tras sus recientes problemas de salud, aunque aclaró que no había vuelto a escribirle. Una reaparición con la que recupera su lugar ante las cámaras después de una larga etapa en la que su prioridad ha estado centrada en su salud y en su nueva vida familiar.