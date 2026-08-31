Este próximo 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia comenzará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en España: la universidad pública elegida y la coincidencia con su hermana

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La princesa Leonor está a punto de empezar una nueva etapa en su vida. Después de tres años de formación militar en las academias de Zaragoza, Marín y San Javier, la hija de los reyes Felipe y Letizia se prepara para convertirse, también, en universitaria.

Este mes de septiembre comenzará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, y la propia universidad ya ha desvelado cómo serán los primeros pasos de los nuevos alumnos. La cuenta atrás para el gran día ya ha comenzado.

El primer gran día de Leonor como universitaria

La primera cita importante para ella será la presentación específica del grado de Ciencias Políticas, prevista para el lunes, 7 de septiembre, de 09:00 a 10:30 horas, en el aula 9.1.04 del campus de Getafe. Será el primer encuentro presencial con otros alumnos y los responsables académicos de la titulación, que explicarán el modelo docente del nuevo curso y las características de los estudios. La universidad recomienda expresamente asistir a esta presentación, concebida como la primera toma de contacto de los nuevos alumnos con su carrera.

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Para Leonor será una mañana clave. A las nueve en punto, y en un aula del campus de Getafe, comenzará oficialmente su etapa como estudiante de Ciencias Políticas. La situación será muy diferente a la que ha vivido durante su formación militar: ya no habrá uniformes, maniobras, embarques ni jornadas de instrucción, sino profesores universitarios, compañeros de clase, apuntes y aulas.

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La presentación de su titulación se celebrará además en una jornada intensa en el campus. El 7 de septiembre, la UC3M desplegará gran parte de sus actividades de bienvenida en Leganés, mientras que el martes, 8 de septiembre, será el turno del campus de Getafe, donde estudiará Leonor.

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Durante esa jornada, entre las 10:00 y las 15:00 horas, los nuevos alumnos podrán acercarse a diferentes mesas informativas, conocer a estudiantes veteranos y recibir información sobre el denominado 'Programa Compañeros', un sistema de tutorías entre iguales destinado a facilitar la integración de quienes llegan por primera vez a la universidad.

La jornada permitirá además descubrir una universidad que va mucho más allá de las clases. Los estudiantes podrán informarse sobre actividades culturales y deportivas, idiomas, igualdad, bienestar emocional, sostenibilidad o las posibilidades de movilidad internacional que ofrece YUFE.

También estarán presentes la Delegación de Estudiantes y distintas asociaciones universitarias, mientras que la radio de la universidad saldrá al campus para realizar sus programas en directo.

Todas las actividades que podrá realizar Leonor en la jornada de bienvenida

El 8 de septiembre será importante para Leonor porque será el día en el que el campus de Getafe se convierta en escenario de la gran Jornada de Bienvenida. Entre las 10:00 y las 15:00 horas podrá recorrer los diferentes espacios y participar, si lo desea, en las actividades programadas.

Desde primera hora estará disponible el Juego del Bienestar Emocional, entre las 10:00 y las 15:00 horas. A partir de las 11:00 horas comenzarán las actividades relacionadas con igualdad, entre ellas 'Detectando Red Flags', 'La verdad al descubierto' y el 'Mini taller de enigmas: lenguaje inclusivo', todas ellas hasta las 15:00 horas.

También habrá propuestas de la Asociación Española Contra el Cáncer, con 'Adivina el personaje' y una actividad de cooximetría, ambas de 11:00 a 14:00 horas.

El Centro de Idiomas tendrá además su actividad MemoLingo, disponible de 10:00 a 15:00 horas, mientras que entre las 11:00 y las 14:00 horas se podrá conocer la propuesta de sostenibilidad y medioambiente con 'Ecocosmética y Fitoterapia: uso de plantas del huerto'. También habrá información sobre YUFE y la posibilidad de empezar a planificar un futuro Erasmus, entre las 11:00 y las 15:00 horas.

La programación incluye a su vez actividades de diversidad entre las 12:00 y las 13:00 horas, como el juego de lengua de signos y el juego de tarjetas sobre el odio a determinados colectivos. Cultura contará con el 'Desafío Steady Cam', de 12:00 a 15:00 horas, mientras que los aficionados al deporte podrán participar en la actividad inclusiva 'Encesta' y en una gymkana deportiva, ambas entre las 11:30 y las 14:30 horas.

Una visita a la biblioteca y hasta una partida de ajedrez

Por la carrera que ha elegido Leonor, habrá un espacio de especial interés para ella: la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, ubicada en el edificio 12 del campus de Getafe. Durante la Jornada de Bienvenida podrá visitarse entre las 11:00 y las 15:00 horas.

La universidad ha preparado además varias actividades para que los nuevos alumnos conozcan sus bibliotecas de una manera más entretenida. Habrá un Misterio en la Biblioteca y la posibilidad de elaborar un marcapáginas de origami, también entre las 11:00 y las 15:00 horas.

Y para quienes quieran desconectar de la primera toma de contacto académica, se podrá incluso disputar una partida de ajedrez en la Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación, situada en el edificio 18, dentro del mismo horario.

La jornada universitaria no terminará con las actividades informativas. A partir de las 13:00 horas, el campus de Getafe acogerá una nueva edición del festival 'Música y Margaritas', con las actuaciones de Teo Lucadamo, KORASHE y Curro. La música en directo se convertirá así en uno de los elementos más distendidos del evento, pensado para que los recién llegados empiecen a sentirse parte de la universidad.

Paella, refrescos y una gymkana

La UC3M también ha preparado uno de los clásicos de las jornadas de bienvenida para el día 8 en Getafe: paella y refrescos al aire libre entre las 13:00 y las 15:00 horas. Será una oportunidad para que los estudiantes puedan relacionarse entre ellos en un ambiente mucho más relajado después de las primeras horas de actividades.

La universidad invita además a los recién llegados a participar en su Gymkana de Bienvenida, un recorrido por talleres, juegos y actividades vinculadas al deporte, la cultura, la solidaridad, la sostenibilidad y la igualdad. La dinámica está pensada para fomentar la participación y, además, cuantos más retos y actividades complete cada estudiante, más premios podrá conseguir.

Para Leonor supondrá una primera oportunidad para mezclarse con el ambiente universitario y conocer a algunos de los jóvenes con los que compartirá campus durante los próximos cuatro años.

Aunque su condición de heredera hará inevitable que su presencia despierte atención, el programa diseñado por la universidad es el mismo que se ofrece al conjunto de los estudiantes de nuevo ingreso.

Todo lo que podrá hacer antes de empezar

La vida universitaria de la princesa comenzará, además, antes de pisar por primera vez un aula ordinaria. La universidad recomienda a los nuevos estudiantes activar su cuenta de correo electrónico, ya que el usuario y la contraseña sirven para acceder a servicios online fundamentales como las Secretarías Virtuales y Aula Global, la plataforma desde la que se articula buena parte de la actividad docente.

El 4 de septiembre, pocos días antes de la presentación de Ciencias Políticas, la universidad celebrará también una sesión online, de 12:00 a 13:00 horas, dedicada a la llamada 'Caja de herramientas digitales' para estudiar en la UC3M. En ella se explicarán los escritorios virtuales, las herramientas de inteligencia artificial disponibles en la universidad y su uso responsable, además de Aula Global.

La institución ofrece asimismo durante el curso 2026-2027 un servicio de préstamo de ordenadores portátiles para estudiantes de nuevo ingreso, otra de las posibilidades que tendrá a su alcance la futura reina de España durante su etapa universitaria.