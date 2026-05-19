La Casa Real confirmó que la heredera al trono estudiará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Qué es la 'early admission', la vía por la que la princesa Leonor ha entrado en la universidad: normas, coste y sin hacer Selectividad

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La princesa Leonor está a punto de comenzar una de las etapas más importantes de su vida. Antes de completar su formación militar y tras meses de especulaciones sobre cuál sería su siguiente paso académico, la Casa Real confirmó que la heredera al trono estudiará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una de las universidades públicas con mayor prestigio de España.

Aunque su llegada al campus de Getafe el próximo mes de septiembre estará marcada por un enorme dispositivo de seguridad y una atención mediática sin precedentes, antes de asistir a su primera clase hay un detalle al que también tendrá que enfrentarse: pagar la matrícula universitaria.

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Los precios de las matrículas y la diferencia con la infanta Sofía

Según refleja el propio centro para el curso 2026/27, el coste del primer curso del Grado en Ciencias Políticas asciende a 1.050 euros para estudiantes en primera convocatoria, una cifra que se calcula a partir del precio por crédito establecido por la Comunidad de Madrid y que corresponde a un curso completo de 60 créditos. En concreto, cada crédito son 16,92 euros.

El Grado en Ciencias Políticas que cursará la princesa tiene una duración de cuatro años y consta de 240 créditos. Es decir, que de aprobar todas las asignaturas a la primera, los costes de las matrículas ascenderían a 4036 euros. Aunque todo dependerá de si suspende o no alguna materia. Si Leonor tuviera que volver a examinarse de una de ellas, el precio por matrícula sería de 40,02 euros; si lo hace una tercera vez pasa a 82,30 euros, y a partir de la cuarta y las siguientes serían 113,71 euros por cada crédito.

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Entre las materias de primero destacan Fundamentos de Ciencia Política, Introducción a la Sociología, Historia Política y Social o Política Mundial. Más adelante cursará materias como Política Europea, Análisis Electoral o Gestión Pública.

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Aunque el coste puede parecer relativamente asumible comparado con los precios de universidades privadas o internacionales -la matricula de su hermana, la infanta Sofía, en el Forward College ronda entre los 18.000 euros anuales-, lo cierto es que es solo el primer gasto al que debe hacer frente cualquier universitario.

En el caso de Leonor, además, el desembolso total asociado a su nueva etapa académica será mayor por razones evidentes de seguridad y protocolo.

El proceso de la matrícula y una excepción

La Universidad Carlos III explica que el procedimiento de matrícula se realiza íntegramente de forma online. Tal y como señalan, los estudiantes con todo aprobado en Convocatoria Ordinaria podrán hacerlo entre el 1 al 3 de julio, mientras que el resto del 22 al 24 de julio.

Una vez admitidos, la hija de los reyes Felipe y Letizia deberá acceder a la plataforma de matriculación, seleccionar las asignaturas correspondientes al curso y formalizar el pago dentro de los plazos establecidos. También deberá aportar documentación académica, activar su correo universitario y solicitar el carné de estudiante.

En condiciones normales, los estudiantes pueden abonar la matrícula mediante domiciliación bancaria o pago único, e incluso fraccionar el importe. Además, la universidad contempla diferentes exenciones y deducciones que reducen parcial o totalmente el coste de los estudios. Entre los alumnos que pueden quedar exentos del pago figuran los beneficiarios de becas del Ministerio de Educación, víctimas de terrorismo, familias numerosas o estudiantes con discapacidad reconocida.

Y aquí entra una de las cuestiones más comentadas alrededor del futuro universitario de la princesa: Leonor podría beneficiarse dxe una excepción gracias a su expediente académico. En muchas universidades públicas españolas, incluida la Carlos III, los estudiantes que obtienen Matrícula de Honor global en Bachillerato quedan exentos del pago de los créditos del primer curso universitario.

En el caso de la heredera, cursó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, donde completó sus estudios antes de iniciar su formación militar. Si su expediente hubiese sido homologado con esa distinción académica en España, podría beneficiarse de esa exención. Sin embargo, las notas que alcanzó la princesa son un misterio.

Los otros costes más allá de la matricula

Aun así, el verdadero coste de su etapa universitaria irá mucho más allá de la matrícula. Porque, aunque estudiará en una universidad pública como cualquier otro alumno, la realidad es que la Casa Real deberá asumir numerosos gastos derivados de la seguridad y logística que implica la presencia de la futura reina en un campus universitario abierto.

Desde Zarzuela apuntan a que la prioridad será garantizar que Leonor pueda desarrollar una vida universitaria relativamente normal, aunque inevitablemente contará con medidas especiales.

Se prevé que cuente con escoltas, coordinación con seguridad privada y posiblemente adaptaciones por parte del centro en determinados espacios del campus. Todo ello correrá previsiblemente a cargo del presupuesto destinado a la Casa del Rey, financiado a través de la asignación anual aprobada por el Estado.

Además de la matrícula, existen otros costes habituales asociados a la vida universitaria. Material académico, transporte, posibles clases de refuerzo, actividades complementarias o incluso alojamiento temporal en Madrid forman parte del presupuesto habitual de cualquier estudiante.

Aunque Leonor reside oficialmente en el Palacio de la Zarzuela, no se descarta que durante algunos periodos pueda necesitar espacios adaptados para estudiar o preparar trabajos académicos en grupo.