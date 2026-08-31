Iván Sevilla 31 AGO 2026 - 07:30h.

El equipo tecnológico, que usa Inteligencia Artificial, puede interpretar hasta 47 idiomas con sus determinados dialectos

Con el proyecto piloto ya en tres oficinas, Labora busca mejorar la atención a personas que no hablan español ni valenciano

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ValenciaUn sistema de traducción simultáneo que es pionero en España ya se está probando en el servicio valenciano de empleo y formación. "Elimina barreras idiomáticas de los usuarios", aseguró Susana Camarero.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad observó en vivo cómo funciona el equipo tecnológico dotado de una IA que ya amenaza el 14 % de los trabajos en Europa.

Precisamente en este caso concreto, en las tres oficinas de Labora donde se ha instalado, no se necesita a ningún intérprete para la comunicación del personal con los ciudadanos que no hablan castellano ni valenciano.

Esa circunstancia que "puede dificultar el acceso a los servicios públicos de empleo" queda solventada con el dispositivo que permite "ofrecer una atención más inclusiva y adaptada a la diversidad lingüística" existente hoy en día.

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Capaz de interpretar hasta 47 idiomas con sus dialectos

Este proyecto, en fase piloto todavía, facilita la conversación bidireccional en tiempo real entre los trabajadores del servicio y los demandantes de empleo en zonas con bastante población extranjera.

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Se ha incorporado en los Espai Labora de Alicante-Los Ángeles, Torrevieja y Valencia-Felipe Rinaldi. El dispositivo actual es capaz de interpretar hasta 47 idiomas con sus determinados dialectos.

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Según especificó la Generalitat Valenciana, la idea es ir incorporando más de forma progresiva para aumentar su disponibilidad en el catálogo. El equipo dispone de tabletas, micrófonos y sistemas de audio.

"Queremos que ninguna persona encuentre obstáculo para recibir orientación, formación o acompañamiento en su búsqueda de trabajo", dijo Susana Camarero al visitar la oficina de la capital valenciana.

Uso preciso del sistema de traducción en 600 casos

Esta solución tecnológica e innovadora que vuelve "más sencillo" el proceso de atención cercana al usuario que habla otro idioma ya se ha usado en un total de 600 casos, con buen resultado.

Permitiendo así avanzar en el entendimiento de lo que la persona quería expresar al funcionario, el sistema ayuda a afinar la precisión para comprender bien cada contexto personal.

Cuenta con dos modalidades de atención. Una se centra en entrevistas de orientación laboral y comunicaciones prolongadas mediante dos dispositivos conectados. La otra sirve para resolver consultas breves en mostradores con un único dispositivo.

“Labora debe estar donde están las personas y adaptarse a sus circunstancias", recordó la consellera acerca de una iniciativa que se impulsó ante el creciente número de extranjeros que acceden a los servicios de empleo.

Refuerzo de 325 profesionales en los Espai Labora

Ese aumento se ha notado, en gran parte, por la regularización extraordinaria de migrantes que aprobó el Gobierno de España. El plan puesto en marcha en los Espai Labora incluye un refuerzo de 325 profesionales.

Aparte de otras actuaciones como la contratación de un servicio de interpretación de lengua de signos española para apoyar las acciones de formación, según detalló la Generalitat Valenciana.

El Ejecutivo autonómico también mejoró la asistencia a colectivos vulnerables mediante la implantación de Puntos Violeta con más de 80 profesionales especializados en la atención y orientación de víctimas de violencia de género, trata o violencias sexuales.

Del mismo modo, la vicepresidenta recordó que dos autobuses de Labora recorren todo el territorio de la Comunidad Valenciana para difundir y acercar sus servicios a toda la ciudadanía, “vivan donde vivan”.