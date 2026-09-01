El intérprete de 'Sé quién eres' perdió la vida este pasado lunes, 31 de agosto, a los 56 años a causa de un infarto

Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de 'Sé quién eres' o 'La ciudad de los prodigios'

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La muerte de Francesc Garrido, fallecido este pasado lunes, 31 de agosto, a los 56 años a consecuencia de un infarto, ha dejado consternado al mundo de la interpretación. El actor, conocido por trabajos como 'Smoking Room', 'Mar adentro', 'Te doy mis ojos' o 'Sé quién eres', llevaba más de tres décadas dedicado a la profesión. Sin embargo, más allá de los focos gestionó una vida familiar marcada por la discreción.

Ahora, su repentino fallecimiento también ha despertado curiosidad no solo en la brillante trayectoria profesional que deja atrás, sino también en la familia que durante décadas permaneció alejada de los medios.

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Garrido fue durante más de 30 años uno de esos intérpretes reconocibles para el público pero que nunca hicieron de su vida privada un espectáculo. Aunque protagonizó series de éxito y participó en algunas de las películas más importantes del cine español de las últimas décadas, apenas concedió espacio público a su intimidad.

Su familia quedó así prácticamente invisible para los espectadores y sus seguidores hasta ahora, cuando su deceso ha hecho aflorar algunos detalles de esa vida personal que tanto protegió.

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Mercè Mariné, la mujer con la que compartió su vida

Francesc Garrido mantenía una relación con la actriz y profesora de voz e interpretación Mercè Mariné, también vinculada al mundo de las artes escénicas.

Mariné se formó en Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y ha combinado los escenarios con la docencia. Ha trabajado en teatro, cine y televisión, además de su dedicación a la formación de intérpretes.

La historia de amor entre ambos comenzó en el lugar donde los dos estaban dando sus primeros pasos profesionales: el Institut del Teatre. Garrido recordó años después aquel primer encuentro y explicó que se produjo prácticamente por casualidad.

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Aquella primera impresión terminó convirtiéndose en una relación que se prolongó durante décadas. Pese a que ambos pertenecían al mundo de la interpretación, decidieron mantener su vida sentimental y familiar lejos de los focos.

Su hija

Ambos fueron padres de una hija, Joana, cuya identidad también ha permanecido protegida durante años. No fue hasta 2017 cuando desveló en 'Diez Minutos' que su hija tenía 14 ahora -ahora 23- y, muy escueto, se limitó a decir que él era "mimoso" en esa faceta más personal.

Sobre su hija, además, aseveraba: "A ella le gusta ver teatro, pero prefiere el ballet, que lo practica desde muy pequeña".

La muerte de Francesc Garrido ha hecho inevitable que esa parcela desconocida de su vida salga a la luz. El actor dejó pendientes varios proyectos profesionales, entre ellos trabajos que todavía están por estrenarse. Pero más allá de sus personajes y de los títulos que forman parte de su filmografía, su legado más íntimo queda ahora en manos de Mercè Mariné y de su única hija.