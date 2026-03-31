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Los famosos que han acudido al primer concierto de Rosalía en Madrid: de Pedro Almodóvar a una actriz de 'Euphoria'

Ester Expósito, Rosalía y Javier Ambrossi
Ester Expósito, Rosalía y Javier Ambrossi. EP / CP
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Tras unos días complicados por el susto de salud que sufrió por una intoxicación alimentaria que incluso la obligó a cancelar entre lágrimas su actuación en Milán el pasado 25 de marzo, Rosalía ha reaparecido totalmente recuperada sobre los escenarios.

Rosalía en el Movistar Arena durante su gira 'LUX'
Rosalía en el Movistar Arena durante su gira 'LUX'
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Después de pasar un fin de semana tranquilo en Madrid, la artista ha retomado su agenda profesional, inaugurando en el Movistar Arena de Madrid la primera de las cuatro fechas previstas en la capital dentro de su gira 'Lux Tour'.

El recinto, con cerca de 16.000 asistentes, estuvo abarrotado y entregado desde el primer momento, coreando cada tema de la artista, desde 'Berghain' hasta 'La Yugular'. Con una puesta en escena impresionante y una demostración vocal impecable, la intérprete de 'Magnolias' volvió a dejar claro por qué es considerada una de las figuras más influyentes del panorama musical.

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Rosalía, en su primer concierto en Madrid el pasado 30 de marzo
Rosalía, en su primer concierto en Madrid el pasado 30 de marzo. EFE/Live Nation/Sharon López

Como era de esperar, el concierto también se convirtió en un punto de encuentro para numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la cultura y el entretenimiento, que aprovecharon para asistir al esperado show.

Entre los asistentes, destacaron rostros como Pedro Almodóvar, la actriz Carmen Machi, Jedet, Javier Ambrossi, Ignatius y la creadora de contenido Esty Quesada, conocida como Soy una pringada.

También Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo, Patricia Cerezo con su pareja Kiko Gámez, Alejandra Rojas, Laura Escanes, Aless Gibaja o la exjugadora de bádminton Carolina Marín -que hace escasos días anunció su retirada-.

Incluso estuvo presente una actriz con la que Rosalía compartió pantalla en la tercera temporada de 'Euphoria': Priscilla Delgado. La actriz apareció en la 'Art Cam' de la actuación, una herramienta que funciona como la 'kiss cam' pero, en su caso, enfoca a los asistentes comparándolos con obras de arte.

Tampoco faltaron las actrices Hiba Abouk y Ester Expósito. Además, el evento reunió a varios artistas que quisieron apoyar a su compañera de profesión. Entre ellos Eva Amaral, Israel Fernández, Juanjo Bona, Nia Correia y Leiva, que no quisieron perderse el espectáculo.

Ester Expósito, Laura Escanes y Javier Ambrossi, entre los asistentes al concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid el pasado 30 de marzo
Ester Expósito, Laura Escanes y Javier Ambrossi, entre los asistentes al concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid el pasado 30 de marzo. CORDON PRESS

Sin duda, fue una noche muy especial en la que Rosalía no solo celebró su regreso a los escenarios españoles, sino que también contó con el apoyo de numerosos amigos y rostros conocidos.

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