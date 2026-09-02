Lola Índigo reacciona a los rumores de su boda con IlloJuan y niega que vaya a casarse con él: su respuesta

La cantante se ha visto obligada a pronunciarse después de que las declaraciones del streamer durante uno de sus directos en redes se viralizase

Las declaraciones virales de IlloJuan sobre su supuesta boda con Lola Índigo: "Será el año que viene, seguramente"

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Una frase de IlloJuan entre bromas durante un directo de Twitch ha terminado generando una noticia que Lola Índigo se ha visto obligada a desmentir. El streamer malagueño hablaba con sus seguidores sobre las bodas que tiene previstas en su entorno cuando hizo una referencia a la suya propia y situó, aparentemente, el enlace en el próximo año. Sus palabras no tardaron en salir de Twitch, hacerse virales en redes sociales y provocar todo tipo de rumores sobre un posible matrimonio con la cantante.

La repercusión fue tal que el comentario terminó llegando a numerosos medios, donde se interpretó como una posible confirmación de que la pareja tenía previsto pasar por el altar. Sin embargo, no había ningún anuncio oficial de compromiso ni una confirmación de boda por parte de Lola Índigo.

De hecho, ahora ha sido la propia artista la que ha reaccionado al revuelo para dejar claro cuál es la verdad: que no se casa.

La respuesta de Lola Índigo

La artista ha reaccionado a las informaciones a través de su canal en Watshapp, donde ha negado que vaya a casarse con el youtuber, tomándose además con humor la situación.

"Hola, no me caso. Se casa con Andrés -íntimo amigo del creador de contenido-. Pero, por fa, que cambien los titulares y ponga que se casa con Andrés, rigor periodístico ante todo", ha bromeado la intérprete de 'La reina', desmintiendo así su boda.

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Su respuesta ha servido para aclarar que la frase del streamer no debía interpretarse como un anuncio de matrimonio. De esta manera, la propia artista ha puesto freno a las especulaciones que habían comenzado a crecer durante las horas posteriores al directo.

La reacción de Lola también mantiene el tono desenfadado que ha acompañado a la pareja desde que su relación comenzó a hacerse pública.

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El rumor de la boda

El origen de todo está en uno de los habituales directos de IlloJuan. El creador de contenido se encontraba charlado con su comunidad cuando comenzó a hablar de las bodas que tiene a su alrededor.

En un momento de la conversación hizo referencia a los enlaces que se han producido durante este año y a los que están previstos para el siguiente. Fue entonces cuando, al enumerar las bodas que tendría para 2027, introdujo la suya en la conversación.

"El año que viene tengo otra… y la mía pues el año que viene seguramente", afirmó el streamer. La frase, pronunciada en tono desenfadado, fue inmediatamente interpretada por algunos de los espectadores como una confirmación de que él y Lola Índigo tenían previsto casarse el año que viene.

El fragmento del directo comenzó a circular por redes sociales y miles de usuarios reaccionaron ante la supuesta noticia. La posibilidad de que una de las parejas más populares del panorama musical y del mundo del streaming español estuviera preparando su boda generó todo tipo de comentarios, felicitaciones y especulaciones.

Sin embargo, la conversación tenía un carácter completamente informal. IlloJuan no estaba realizando una comunicación oficial sobre su vida privada ni había preparado ningún anuncio de compromiso. Tampoco ofreció detalles sobre una posible celebración: no habló de una fecha concreta, un lugar, una pedida de mano o los preparativos de un enlace.

Este aspecto resulta importante porque IlloJuan es conocido por el tono desenfadado de sus directos y por recurrir habitualmente al cachondeo, la ironía y las bromas con su comunidad. En sus retransmisiones es habitual que realice comentarios que, sacados de contexto, puedan adquirir un significado diferente al que tenían dentro de la conversación. Y eso es lo que ocurrió con esta frase.

La relación de Illo Juan y Lola Índigo

El hecho de que el comentario haya tenido semejante repercusión no resulta extraño teniendo en cuenta el interés que despierta la relación entre ambos.

Lola Índigo es una de las artistas españolas con mayor seguimiento en redes sociales y una de las figuras más destacadas de la música urbana y el pop nacional. IlloJuan, por su parte, es uno de los streamers españoles más populares y cuenta con una gran comunidad en Twitch y otras plataformas.

Su relación ha estado rodeada de atención desde que comenzaron a aparecer juntos y, aunque durante los primeros meses mantuvieron una actitud mucho más discreta, con el tiempo han ido dejando más muestras públicas de su complicidad.