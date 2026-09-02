Candela Hornero Madrid, 02 SEP 2026 - 11:21h.

La atleta cuestiona que financiar la congelación de óvulos sea una medida que favorezca la conciliación

La Federación Española de Fútbol planea un acuerdo para financiar la congelación de óvulos a las futbolistas

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Ana Peleteiro critica el plan de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para financiar la congelación de óvulos a las futbolistas. La atleta española cuestiona que esta medida, presentada como una iniciativa para favorecer la conciliación, pueda acabar trasladando a las deportistas la responsabilidad de adaptar su maternidad a las exigencias del deporte profesional.

"¿Y si una medida que se nos está vendiendo como feminista fuera, en realidad, profundamente machista?", plantea de forma tajante en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

"El problema, obviamente, no es congelar óvulos. El problema está en ¿por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en que retrasen su maternidad? ¿Esta medida plantea facilitar que las mujeres sean madres o facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes", expone la saltadora.

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La conciliación entre maternidad y deporte profesional

Para Peleteiro, si realmente se quiere "conciliar maternidad y deporte profesional", las instituciones deberían apostar por medidas destinadas a proteger a las deportistas durante todo el proceso.

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"Se debería apostar más por proteger los contratos durante el embarazo, garantizar la reincorporación, respetar los tiempos de recuperación y posparto y facilitar el cuidado de los hijos", sostiene. "En definitiva, que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación", añade.

La atleta considera que el planteamiento actual puede acabar trasladando el problema a las propias mujeres. "En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura", subraya.

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Y hay otra cuestión que le preocupa especialmente: "Cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?", se pregunta.

"Una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que debería pertenecer exclusivamente a ella"

Peleteiro plantea el escenario al que podría enfrentarse una deportista que decida quedarse embarazada pese a haber tenido la posibilidad de congelar sus óvulos. "Si una mujer decide quedarse embarazada, la institución puede plantearle: 'Si podías congelar óvulos, ¿por qué has decidido quedarte embarazada ahora mismo?'", expone.

"Y ahí tenemos un grandísimo problema, porque una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que debería pertenecer exclusivamente a ella", añade.

Por ello, considera que el debate debería formularse desde otra perspectiva. "No nos deberíamos hacer la pregunta: '¿Cómo conseguimos que una deportista pueda retrasar su maternidad?', sino que la pregunta debería ser: '¿Cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista?'", defiende.

"Una cosa es ofrecer a una mujer más opciones para que decida cuándo quiere ser madre y otra muy diferente es construir un sistema en el que la opción más conveniente para la institución sea que no lo sea todavía", concluye.

La deportista acompaña la publicación con una frase contundente: "Que no te vendan esta noticia como un progreso feminista, porque la realidad está muy lejos de ello".

Ana Peleteiro, madre de dos hijos

Las palabras de Peleteiro tienen además un componente personal. La atleta es madre de dos hijos, Lúa y León, junto al también atleta francés Benjamin Compaoré. Lúa nació en 2022 y León en 2026.

Tras el nacimiento de su primera hija, Peleteiro regresó a la competición y en 2024 se proclamó campeona de España. En una entrevista concedida a El País, la atleta explicó cómo le ayudó que hubiera medidas de conciliación que le permitieron compatibilizar su carrera deportiva con la maternidad como miembro del Team España.

En aquel momento, contaba con la ayuda del Consejo Superior de Deportes (CSD) para contratar a una cuidadora mientras ella y su marido entrenaban y competían. "Hay muchas mujeres deportistas que a lo mejor no se animan a ser madres por su situación económica, porque no se podrían permitir tener en su casa a una cuidadora y pagarle mil euros al mes para que se ocupe de sus hijos", explicó entonces.