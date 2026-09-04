Patricia Fernández 04 SEP 2026 - 23:17h.

Anabel Pantoja recuerda cómo empezó su relación con David: "Me enamoré como una loca"

Anabel Pantoja se rompe al revelar cómo afectó la polémica de su hija a su trabajo: "La vida laboral me dio la espalda"

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Anabel Pantoja se ha sentado en el plató de 'De Viernes' donde ha hablado de los malos momentos que vivió con su hija en el hospital y también de cómo ha sido su relación con David desde que se conocieron a cómo han atravesado los problemas que han ido surgiendo.

La sobrina de Isabel Pantoja quería dejar claro que su relación con David no ha sido idílica: "Son diez años menos, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ha habido una distancia. Pero aquí estamos, cuatro años con una década de por medio entre distancias, con un océano de por medio y con una niña".

La que contaba que cree que lo que más les ha pesado ha sido la edad y el motivo: "Al final, una persona con 23 años decide irse durante tres años a una isla de lunes a jueves, con su economía porque empieza su negocio cuando volvemos de la gira, apuesta por una relación con una chica que tiene 10 años más, entiendo que eso le ha podido llegar a quemar, ha sido complicado. Yo busco más tranquilidad y él busca ir a conocer al dj más famoso, pero está dentro de su edad". Pero ha querido recalcar que, pese a todo lo que han pasado, siguen juntos y "construyendo un futuro para su hija".

Además, Anabel Pantoja ha contado que David está completamente fuera de su mundo en redes sociales, pero que han llegado a un entendimiento en esto: "Él entiende mi mundo, aunque no le gusta, pero me doy cuenta de que tengo que respetarlo, en nuestros momentos de familia yo tengo que seguir enseñando un poco mi realidad, pero también es su intimidad".

Dejando claro que pese a los problemas que han podido atravesar, están felices juntos y se eligen día a día: "No vengo a contar que tengo una historia de 'Disney', pero estoy feliz y he decidido formar una familia con esa persona. Me enamoré como una loca, a la vista está físicamente y la persona, tiene mucha habladuría, es muy echado para adelante y me hace mucho reír. Y llega un momento de mi vida que él me dio esa seguridad y esa tranquilidad".

Anabel Pantoja: "David es mi todo, mi mitad"

"A parte de ser el papá de mi hija, hemos sido tres años pareja, lo ha sido todo, mi mitad, la persona con la que hablo todos los días, nos apoyamos. Mi familia es él y Alma, también englobo a los míos y a mi madre", quería decir para terminar dedicando estas bonitas palabras a su pareja.