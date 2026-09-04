Anabel Pantoja confiesa las consecuencias que ha tenido la polémica en su vida laboral

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Anabel Pantoja se sienta en '¡De viernes!', donde Beatriz Archidona le ha preguntado qué es lo que más le ha dolido que hayan dicho sobre ella en los medios de comunicación: "No te puedo hacer un resumen".

"Creo que ahora entiendo mucho a mi tía, a mi madre, a mi prima Isa... Cuando se cuestiona a una madre es lo más feo e indignante que puede recibir una persona", confiesa con lágrimas en los ojos.

Y es que la entrevistada es consciente de que "la gente en sus casas pueda ser libre", pero puntualiza: "Tú no sabes lo que yo siento, lo que yo amo a mi hija y lo que yo estoy viviendo".

Por su experiencia televisiva, entiende que los colaboradores opinen. "Yo salía a las ocho de la tarde y yo lo que había dicho a las cinco, entre comillas, se me olvidaba y creo que a muchos compañeros se les puede olvidar, pero a mí no", señala.

"Yo no me creo las críticas, lo que me duele es que injustamente se me señale, se hable de mi vida personal como si fuera la plaza del pueblo. Todo eso puede llegar a una situación incómoda y yo he sufrido y vivido, y no lo olvido, ni lo voy a olvidar nunca", añade.

De hecho, esto ha trascendido al punto en el que, confiesa, no está bien para su pareja, para su madre, para sus amigos, ni para trabajar: "Y vivo de mi imagen y llega un momento en el que mi vida laboral se para".

Las consecuencias en su vida laboral

A pesar de que Anabel Pantoja no señala como culpable a la prensa, a la televisión o a los comentarios, lo cierto es que "la bolsa se contamina" y tiene una consecuencias: "La vida laboral me da la espalda con sus razones y sus no razones".

"Yo llegué a simplemente decir: 'No pasa nada, hasta aquí he llegado como personaje'", confiesa recordando que justo empezó en ese plató en el que se encuentra hace 15 años con Ana Rosa.

"Creo que, a pesar del apellido, he podido demostrar que he valido para bastantes cosas. Y que, al final, son dos millones de seguidores que valoro muchísimo. Aunque no sean todos mis fans, creo que si hay dos millones ahí es por algo y me desean el bien a mí, a mi niña y a mi familia, es por algo", añade.

En definitiva, a Anabel Pantoja le parece "injusto": "Que yo me quede sin trabajar cuando hay otros aquí hablando de mí, de mis problemas y mis cosas cobrando cada mes, que están en su derecho. Me daba pena, me parece injusto".

"Hubo gente que me dio la espalda, pero hubo gente que no. Lo agradeceré siempre", afirma refiriéndose al programa 'Bailando con las estrellas' donde casi gana.

Anabel Pantoja confiesa qué compañeros le han decepcionado

La entrevistada confiesa que ha habido compañeros que le han hecho "daño" y señala a dos de las que fueron sus compañeras: Terelu y Lydia Lozano.

"Yo he tenido decepción por parte de gente que he tenido aprecio, cariño y estima. Sobre todo Lydia que es con quien he tenido más cercanía y ella lo sabe", afirma.

Y, aunque ha recibido por su parte una disculpa, apunta: "Soy de no olvidar. Tampoco quiero ser rencorosa, ni machacar porque la vida sigue".