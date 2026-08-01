El ex alcalde comenzó a sentir unos celos enfermizos cuando notó que el interés de Isabel por él decaía: "Que no te hable ningún hombre que saco el rifle"

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Salen a la luz nuevos audios de Julián Muñoz a Isabel Pantoja desde prisión. El que fuera alcalde de Marbella, durante los primeros años que pasó en prisión, llamaba con devoción a su novia y '¡De viernes!' cuenta con algunos audios de esas llamadas.

Julián, que aseguraba estar enamorado de la cantante "hasta las trancas", usaba la totalidad de los minutos de llamada que disponía a la semana para contactar con su novia, unas llamadas que al principio Isabel recibía con ilusión: "Bajaba las escaleras corriendo para hablar con él cuando sonaba ese teléfono fijo", explicaba en plató Dulce Delapiedra.

Los celos de Julián se volvieron enfermizos

Sin embargo, con el paso del tiempo el interés de la cantante por las llamadas de su novio comenzó a decaer provocando en Julián una desesperación que queda patente en los audios.

Julián, que durante los primeros años de reclusión apenas habló con sus hijas y únicamente se comunicaba con Isabel, empezó a notar la falta de interés de la cantante en él y así lo demuestran los delirantes audios desde la cárcel.

Julián, reconociendo ser un hombre celoso, le pide a Pantoja que no salga a la calle para evitar que algún hombre "le tire los tejos", porque en ese caso se vería obligado a sacar su rifle. Julián le pide a Isabel casi a modo de súplica que le guarde para él "ese cuerpecito". Si quieres escuchar el audio de Julián Muñoz al completo, dale al play.