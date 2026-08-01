María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón, se han sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre su reciente reconciliación y sobre los peores momentos de su relación

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La ex Miss España y su madre, Juani Garzón, se sientan esta noche en el plató de '¡De viernes!' para compartir con la audiencia del programa cómo han sido estos seis años de distanciamiento y cómo se sienten ahora que se ha producido esta tan ansiada reconciliación.

Madre e hija, que en el pasado demostraron una unión inquebrantable en los platós de televisión, cuentan ahora con todo detalle los motivos por los que se dinamitó su relación con un cara a cara de lo más emocionante.

El origen del conflicto entre madre e hija

El origen del conflicto comenzó con el rechazo por parte de Juani hacia la pareja y actual marido de la Miss, Curro. La desconfianza de la madre hacia el empresario generó una brecha insalvable que provocó que Juani no asistiera a la boda de su hija y desencadenó reproches públicos cruzados en diferentes programas de televisión.

Y es que la relación de María Jesús con Curro empezó de la peor manera posible, con la modelo descubriendo en directo en televisión que Curro no solo tenía pareja, si no que llevaba 15 años casado y continuaba con ella.

La manera en la que María Jesús descubrió a través de José Antonio León que su pareja le engañaba fue historia de la televisión, algo que pudo reconducirse con el tiempo: "Aunque tuvimos un inicio muy malo, yo decidí darle una oportunidad porque me demostró que me quería, pero mi madre no llegó a aceptarle, no podía perdonar lo que hizo". Ahora, '¡De viernes!' muestra unos audios de Juani Garzón dirigidos hacia su hija en los que le dice de todo menos bonita. ¡Dale al play!