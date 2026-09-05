Los 10 grandes titulares de Anabel Pantoja en su entrevista en '¡De viernes!'

La influencer ha concedido en '¡De viernes!' su entrevista más emotiva tras años alejada de los platós de televisión

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Anabel Pantoja se ha convertido en la gran protagonista del estreno de la nueva temporada de '¡De viernes!'. En una de sus entrevistas más sinceras y emotivas en televisión, la influencer se ha roto por completo al abordar el drástico e inesperado cambio de rumbo en su vida personal.

Durante la entrevista, ha hablado sobre los momentos más duros de los últimos años, así como sobre su comentada relación amorosa, confirmado también la noticia de que ella y su pareja, David Rodríguez, abandonan definitivamente Canarias para instalarse en Sevilla junto a su hija Alma. Su paso por el programa de Bea Archidona y Santi Acosta ha dejado grandes titulares.

Estos son los 10 grandes titulares que deja su paso por '¡De viernes!':

Uno de los ejes centrales de la entrevista de Anabel ha sido el episodio de salud de su hija Alma que mantuvo a su familia en vilo durante 16 interminables día. Así hablaba la influencer sobre ello:

Lo que pasó con mi hija no se lo deseo a nadie, ahí se paró mi vida

No era capaz de distinguir la noche del día, mi cerebro intentaba borrar las cosas negativas

Los míos llevan diciéndome mucho tiempo que yo necesito volver a ser yo

No he recibido ayuda psicológica porque quería ser capaz de superarlo sola, pero no puedo

Casi desde el principio de su relación, Anabel ha soportado cómo se cuestionaba su historia con David Rodríguez. Estos son los titulares que deja Anabel Pantoja sobre el padre de su hija:

Me enamoré como una loca, a la vista está físicamente y la persona, tiene mucha habladuría, es muy echado para adelante y me hace mucho reír

Él entiende mi mundo, aunque no le gusta, pero me doy cuenta de que tengo que respetarlo

A veces me siento insegura, es un chico guapo con diez años menos que yo

Anabel también ha aprovechado su entrevista en '¡De viernes!' para hablar sobre la situación en la que quedó su vida laboral durante el episodio médico de su hija, o sobre la última gran decisión de su familia de dejar Canarias para regresar a Sevilla.