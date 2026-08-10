El divorcio entre Paulina Rubio y Colate ha provocado una batalla legal por la custodia y manutención del hijo que tienen en común

Paulina Rubio gana la batalla judicial contra Colate por la custodia de su hijo, Nicolás: el menor seguirá viviendo con ella en Miami

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El 30 de abril de 2007 la conocida como 'chica dorada' y Colate se daban el 'sí, quiero' en una espectacular boda. Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera sellaban así su historia de amor que tan solo duraría siete años más. Tras varia sidas y venidas, un hijo en común y varios rumores de infidelidades, en 2014 la cantante y el empresario decidían poner punto y final a su matrimonio.

En un principio, este divorcio parecía que se celebraría de una forma amistosa y de mutuo acuerdo. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras interponer varias denuncias y acusaciones, Paulina Rubio y Colate han establecido una auténtica batalla legal en los juzgados que ha acabado salpicando a su círculo más cercano y, sobre todo, el hijo de ambos, Nicolás.

La resolución de la custodia y los próximos pasos de Colate

Casi 13 años después de poner fin a su matrimonio, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera han protagonizado uno de los enfrentamientos judiciales más mediáticos del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como un proceso de divorcio ha acabado convirtiéndose en una larga disputa por la custodia, la educación y el lugar de residencia de su hijo, Andrea Nicolás.

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A lo largo de estos años, ambos han intercambiado acusaciones, denuncias y recursos judiciales en tribunales de Estados Unidos y España. Las diferencias sobre la crianza del menor han provocado múltiples comparecencias y denuncias ante los jueces, además de resoluciones relacionadas con los viajes internacionales del niño, los periodos de convivencia con cada progenitor y supuestos incumplimientos de acuerdos previos.

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La última novedad entre la batalla judicial de la cantante con el padre de su hijo ha llegado desde Miami con la resolución del juicio celebrado en mayo de este año por la custodia de Andrea Nicolás. Después de que Colate manifestase su deseo de que lo mejor para el hijo de ambos era que éste viviese en Madrid con él, finalmente la Justicia ha fallado a favor de la cantante y el menor vivirá con ella en Miami. Así lo confirmó la abogada de Paulina Rubio en distintos medios mexicanos, y también el periodista Kike Calleja en el programa 'Fiesta'.

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Por parte de Colate, según explicó el colaborador Pipi Estrada en el espacio de Telecinco tras hablar con él, estaba "tranquilo" por su buena relación con el menor y confirmaba que iba a recurrir: "El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate".

La cronología del conflicto judicial hasta la resolución

Este ha sido el último movimiento en la pelea por la custodia de su hijo que podría no ser el definitivo si Colate recurre. Sin embargo, el cruce de acusaciones y de denuncias entre Paulina Rubio y Colate se remonta a marzo de 2012 cuando la cantante y el empresario iniciaron lo que parecería un proceso de separación y una demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

14 años después, el conflicto entre la cantante y el empresario ya acumula varias denuncias, recursos, medidas cautelares y numerosas resoluciones judiciales.

2012, separación y comienzo del enfrentamiento: tras varios años de matrimonio y el nacimiento de Andrea Nicolás en 2010, Paulina Rubio y Colate anuncian su separación. Poco después comienzan los primeros desacuerdos relacionados con la custodia y el régimen de visitas del pequeño, dando inicio a una batalla legal que se prolongaría durante años.

2013-2014, divorcio y primeras disputas por la custodia: durante el proceso de divorcio, Paulina Rubio y Colate negocian las condiciones de custodia compartida y manutención de su hijo. Sin embargo, las diferencias sobre la educación y el tiempo de convivencia con Andrea Nicolás derivan en nuevas acciones judiciales. Los juzgados estadounidenses pasan a ser el hábitat de la cantante y el empresario.

durante el proceso de divorcio, Paulina Rubio y Colate negocian las condiciones de custodia compartida y manutención de su hijo. Sin embargo, las diferencias sobre la educación y el tiempo de convivencia con Andrea Nicolás derivan en nuevas acciones judiciales. Los juzgados estadounidenses pasan a ser el hábitat de la cantante y el empresario. 2015-2021, años de enfrentamientos: la relación entre Paulina Rubio y Colate empieza a enturbiarse y ambos comienzan a denunciarse alegando problemas en la custodia del menor. Los principales problemas entre la cantante y el padre de su hijo se producen por los viajes del menor entre Estados Unidos y España y los presuntos incumplimientos de las resoluciones judiciales. Durante este periodo, la comunicación entre los progenitores llega a realizarse principalmente a través de sus abogados.

2024, nuevo choque por la estancia de Andrea Nicolás en España: la tensión aumenta cuando el hijo de Paulina Rubio pasa gran parte del verano en España junto a su padre. Es entonces cuando Paulina Rubio vuelve a recurrir a la justicia estadounidense y la situación desemboca en nuevos procedimientos judiciales sobre el regreso del menor a EEUU y el cumplimiento de las resoluciones que regulaban la custodia.

la tensión aumenta cuando el hijo de Paulina Rubio pasa gran parte del verano en España junto a su padre. Es entonces cuando Paulina Rubio vuelve a recurrir a la justicia estadounidense y la situación desemboca en nuevos procedimientos judiciales sobre el regreso del menor a EEUU y el cumplimiento de las resoluciones que regulaban la custodia. Agosto de 2024, denuncia por presunto maltrato: Colate presenta una denuncia por un supuesto episodio de maltrato de Paulina Rubio hacia el menor. El asunto adquiere gran repercusión mediática y toma un cambio de rumbo brutal. Sin lugar a dudas, esta denuncia presentada por el empresario español se convierte en un punto de inflexión con los que se inicia uno de los capítulos más delicados del conflicto entre la cantante y el empresario.

Marzo de 2025, denuncia por riesgo de sustracción del menor: tras recibir esta denuncia de malos tratos, Paulina Rubio devuelve el ataque al padre de su hijo. Es entonces cuando la cantante mexicana interpone otra denuncia urgente después de que Colate recogiera al niño antes de la salida del colegio. La cantante argumenta que existía riesgo de que el menor pudiera ser trasladado fuera de EEUU sin autorización judicial. Como medida cautelar, la justicia ordena la retirada temporal del pasaporte de Andrea Nicolás.

tras recibir esta denuncia de malos tratos, Paulina Rubio devuelve el ataque al padre de su hijo. Es entonces cuando la cantante mexicana interpone otra denuncia urgente después de que Colate recogiera al niño antes de la salida del colegio. La cantante argumenta que existía riesgo de que el menor pudiera ser trasladado fuera de EEUU sin autorización judicial. Como medida cautelar, la justicia ordena la retirada temporal del pasaporte de Andrea Nicolás. Mayo de 2025, audiencia por las acusaciones de agresión: una corte de Miami celebra una vista relacionada con las acusaciones formuladas por Colate sobre una supuesta agresión física de Paulina Rubio a su hijo. Durante el procedimiento se acuerdan medidas de seguimiento familiar, aunque no se dicta una resolución definitiva sobre las acusaciones.

Junio de 2025, archivo de la denuncia en España: la denuncia presentada por Colate en territorio español es archivada provisionalmente por la justicia al no apreciarse pruebas suficientes para sostener la acusación en ese momento. El procedimiento queda sin recorrido judicial inmediato.

la denuncia presentada por Colate en territorio español es archivada provisionalmente por la justicia al no apreciarse pruebas suficientes para sostener la acusación en ese momento. El procedimiento queda sin recorrido judicial inmediato. Julio y agosto de 2025, nuevos recursos por la custodia: las dos partes continúan litigando sobre el futuro del menor, incluyendo cuestiones relacionadas con su residencia habitual, los periodos vacacionales y el régimen de convivencia con cada progenitor. Las comparecencias judiciales vuelven a producirse tanto en EEUU como en España.