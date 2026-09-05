Fiesta 05 SEP 2026 - 18:34h.

Saúl Ortiz ha desvelado en 'Fiesta' el inesperado nombre de la persona que contó que Alejandra había dado a luz a su hija Tessa

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El pasado domingo, 'Fiesta' daba en exclusiva la noticia del nacimiento del segundo bebé de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia. Tras realizar varias comprobaciones para confirmar la noticia, Frank Blanco anunciaba así la feliz noticia: "Desde la dirección me dicen que, por fuentes cercanas a la familia Campos, hemos sabido que ha nacido la segunda nieta de Terelu Campos. Enhorabuena a Alejandra Rubio, a Carlo y a toda la familia. Y que estén bien todos y todas".

Rápidamente el resto de medios de comunicación se hacían eco de la noticia exclusiva de 'Fiesta' y empezaban a surgir las preguntas: ¿Quién fue la persona que filtró la llegada de la pequeña Tessa?

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Saúl Ortiz da el nombre de la persona que "se fue de la lengua"

En los últimos días se ha especulado mucho sobre la identidad de esa persona, pero solo 'Fiesta' tiene la respuesta. Saúl Ortiz, que fue la persona que recibió la información, ha desvelado en el programa de Emma García el nombre de la persona a la que "se le escapó" la noticia:

"La persona que filtra el nacimiento de la pequeña Tessa es Terelu Campos. Ella tenía una cita con unos amigos para comer en un conocido restaurante de Madrid, pero en el último momento les dice que no puede ir porque estaba naciendo su nieta. A Alejandra Rubio no le ha sentado nada bien que su madre haya contado el nacimiento de su hija, ella quería ser la persona que diera la noticia".

Tras recibir Saúl esta información, 'Fiesta' se pone manos a la obra para confirmar la noticia antes de compartirla con la audiencia, y es ahí cuando se recibe en la redacción del programa una inesperada llamada:

"Una persona cercana a ese grupo de amigos es quien me cuenta a mí lo sucedido. Poco después, a la redacción llega una llamada un tanto extraña de alguien muy cercano a Alejandra Rubio que efectivamente confirma la información".