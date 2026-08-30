Fiesta 30 AGO 2026 - 20:50h.

La pareja, según la información que maneja la dirección de 'Fiesta', habría dado ya la bienvenida a su segundo bebé, una niña de la que no ha trascendido el nombre

Alejandra Rubio contaba hace unos días el horrible episodio que ha vivido junto a Carlo: "Quería pegarle delante de nuestro hijo"

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su segundo hijo en común, según "fuentes cercanas a la familia Campos" con las que ha podido contactar la dirección de 'Fiesta'.

Tras varias semanas de gran atención por parte de la prensa, la pareja ya tiene consigo a la pequeña de la familia. El nombre de la bebé aún no se conoce, pero su llegada convierte oficialmente al pequeño Carlo en hermano mayor.

Por el momento, la pareja ha decidido proteger al máximo la intimidad del nacimiento. Este segundo embarazo ha sido complicado para la creadora de contenido, quien admitió hace unos días ante la prensa que el proceso no fue idílico y que extrañó contar con una mayor estabilidad.

Frank Blanco informaba en 'Fiesta' así de la feliz noticia: "Desde la dirección me dicen que, por fuentes cercanas a la familia Campos, hemos sabido que ha nacido la segunda nieta de Terelu Campos. Enhorabuena a Alejandra Rubio, a Carlo y a toda la familia. Y que estén bien todos y todas".

Con este nacimiento, la pareja consolida aún más una intensa y comentada historia de amor que comenzó a principios de 2024. A pesar del constante foco mediático y de las especulaciones iniciales, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han demostrado que su complicidad se ha ido reforzando con el paso del tiempo.

La llegada de su segundo bebé, nacida apenas 20 meses después de su primer hijo llamado Carlo, pone de manifiesto el deseo mutuo de construir un proyecto de vida familiar del que ambos han hablado en televisión en varias ocasiones.

Terelu Campos, abuela por segunda vez

Y es que no solo la feliz pareja está viviendo este momento con especial emoción, Terelu Campos se convierte en abuela por segunda vez tras la llegada de la pequeña. La colaboradora de '¡De viernes!' no ha ocultado sus nervios durante estas últimas semanas, arropando en todo momento a su hija y manifestando públicamente las ganas que toda la familia tenía de recibir a la pequeña.

A sus 61 años, Terelu Campos ha aprendido a ejercer de abuela desde el respeto absoluto al espacio de los jóvenes padres, actuando sin embargo en todo momento como un pilar de apoyo para su hija. En una entrevista a Carlo Costanzia en '¡De viernes!', el italiano reconocía que Terelu estaba siendo una suegra estupenda: "A mí lo que la familia Campos me ha dado es amor, es un hogar y es todo positivo".