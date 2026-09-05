Berto González 05 SEP 2026 - 09:00h.

Marta Jurado y Adrián Tello consolidan su relación cuatro años después de 'Secret Story' disfrutando de su nueva casa y compartiendo aficiones

Adrián Tello y Marta Jurado anuncian una feliz noticia: "Construir hogar"

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Marta Jurado y Adrián Tello se convirtieron en una de las parejas más queridas tras su paso por 'Secret Story'. Aunque su romance comenzó bajo la mirada de las cámaras y rodeado de ciertas dudas por parte de la audiencia, la pareja ha demostrado que su amor ha resistido al paso de los años. Actualmente, cuatro años después de la final del reality, continúan juntos, compartiendo proyectos de vida y mostrando una complicidad admirable. Desde la adquisición de una vivienda propia donde han afianzado su convivencia hasta sus viajes románticos que enriquecen su día a día, ambos atraviesan una etapa de plenitud, complicidad y absoluto amor.

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Su vida actual tras la mudanza a un dúplex con terraza

Cuatro años después de finalizar el reality show, los exconcursantes de 'Secret Story' están más enamorados que nunca. El año pasado dieron un importante paso en su relación al mudarse a un nuevo dúplex con terraza, un hogar donde han consolidado su amor y que se ha convertido en su refugio principal. Este inmueble destaca por sus espacios amplios, funcionales y bien iluminados.

En el salón predomina una decoración moderna y acogedora, donde resalta un sofá chaise longue en tono beige claro situado sobre una mullida alfombra tupida de color beige tostado. La estancia cuenta con un suelo de tarima grisácea, un mueble bajo de televisión en color blanco y una gran pantalla plana colocada en la pared. Frente a la zona del sofá, una llamativa barra americana de encimera de un intenso color rojo con taburetes altos conecta directamente con la cocina, aportando un toque más contemporáneo al espacio.

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La cocina, por su parte, combina muebles de acabado en madera clara con una marcada encimera roja brillante en forma de 'L'. Equipada con electrodomésticos integrados como horno de acero inoxidable, campana extractora metálica, lavavajillas y una nevera repleta de recuerdos e imanes, la estancia destaca por sus paredes de azulejo gris estilo cemento y sus prácticos estantes de almacenaje.

En este espacio la pareja suele organizar numerosas reuniones con sus familiares y amigos, preparando aperitivos variados sobre la propia encimera.

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Asimismo, la vivienda cuenta con una espaciosa terraza exterior que se convierte en la joya del dúplex, con suelo de baldosas de madera y un vallado delimitador de cañizo, que ofrece vistas despejadas al paisaje rural y a la montaña. La pareja lleva una vida muy saludable y utiliza habitualmente tanto la terraza como la zona del salón para entrenar a diario con pesas, mancuernas y colchonetas, acompañados en muchas ocasiones por su mascota.

El camino de Santiago, deporte, senderismo y festivales de música

Además de disfrutar del tiempo en su nuevo hogar, Adrián y Marta aprovechan con frecuencia su tiempo libre para realizar escapadas románticas. Estos viajes han unido mucho más a la pareja y han sido clave para consolidar aún más su amor.

Entre sus experiencias más recientes destaca su viaje del Camino de Santiago, iniciando la ruta desde la localidad de Sarria. Durante este recorrido, ambos vivieron una gran transformación espiritual que les ha renovado por dentro y les ha permitido conectar profundamente tanto con el entorno natural como entre ellos hasta que llegaron a la Catedral de Santiago de Compostela.

A lo largo de sus viajes, la pareja también suele visitar calas naturales, practicar senderismo por diversos pueblos de la geografía española y participar en las fiestas populares de las localidades que recorren. A esto se suma su asistencia habitual a festivales de música, lo que demuestra la gran cantidad de aficiones e intereses en común que comparten.

De este modo, entre la tranquilidad de su nueva vivienda y la vitalidad que les da sus viajes, Marta Jurado y Adrián Tello afrontan el futuro con la misma ilusión con la que iniciaron su historia de amor.