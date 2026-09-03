Natalia Sette 03 SEP 2026 - 13:10h.

Juan José Peña se enfrenta a los comentarios que apuntan a que expone demasiado en redes sociales a su hija Jimena, fruto de su relación con Alma Bollo

Aguasantas comparte un vídeo con la hija de Alma Bollo y muestra su reacción al sexo de su bebé

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Juan José Peña y Aguasantas Vilches atraviesan las últimas semanas de dulce espera antes de sostener en brazos a su primer hijo en común , Ángel. La exconcursante de ‘GH VIP’ se enfrenta por primera vez a la maternidad, sin embargo, su pareja ya es padre de Jimena, su hija en común con Alma Bollo. De hecho, sus seguidores le han preguntado por qué la enseñado tanto en redes y él ha respondido.

La pareja, que recientemente sorprendía al mostrar el tierno reportaje fotográfico en el que la pequeña Jimena posaba abrazando la barriguita de Aguasantas, no ha tenido nunca reparo en enseñar la cara de la pequeña en redes sociales. Su madre, Alma Bollo, también comparte contenido de ella, enseñando su día a día y todos sus avances.

A pesar de las constantes muestras de cariño recibidas por plasmar la bonita complicidad que existe en su núcleo familiar, la exposición pública de la menor no ha estado exenta de cierta controversia entre algunos usuarios de Instagram. Una crítica directa en una de sus publicaciones recientes ha terminado por colmar la paciencia del novio de Aguasantas.

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Todo se desencadenó tras la publicación de una imagen en la que el andaluz aparecía feliz junto a su pareja y su pequeña Jimena. Una internauta llamada Mery cuestionó abiertamente la visibilidad que se le da a la menor en sus perfiles públicos: “Por qué sacas tanto a tu hija”.

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Lejos de guardar silencio o ignorar el comentario, Juan José Peña decidió responder con ironía y hacer partícipe a su propia comunidad de seguidores del feo comentario. El andaluz hizo una captura de la pregunta y la reposteó en sus ‘stories’ de Instagram para exponer el cuestionamiento a su papel como padre.

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“Hola, vengo a preguntaros qué le podría responder. ¿Debo pedirle permiso a la señora Mery?”, ha lanzado con sarcasmo, dirigiéndose de forma directa a la seguidora. Tomándoselo con humor, el andaluz puso una encuesta interactiva consultando a sus fans si consideraban oportuno pedir aprobación previa a dicha usuaria. La resolución de su comunidad fue abrumadora: el 66% votó por el 'no', respaldando la libertad del padre frente al 34% que optó por el 'sí'.

Con esta contundente reacción, Juan José Peña deja claro que no piensa tolerar que cuestionen cómo gestiona la imagen de la menor ni las bonitas estampas familiares que comparte junto a la exconcursante de 'GH VIP' a pocas semanas de convertirse en padre por segunda vez.