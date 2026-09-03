Rocío Martín da a luz a su hijo, convirtiendo a Omar Montes, presuntamente, en padre por tercera vez
La empresaria y esteticista da la bienvenida a su hijo, presuntamente en común con el cantante Omar Montes
El ganador de 'Supervivientes' hace saltar las alarmas con una imagen desde el hospital
Rocío Martín ya ha dado la bienvenida al mundo a su primer hijo convirtiendo, presuntamente, a Omar Montes en padre por tercera vez. Tras meses sumida en un intenso torbellino mediático a causa de las incógnitas sobre la paternidad y las polémicas que han rodeado su embarazo, la esteticista madrileña ha dado a luz a su pequeño. Una esperadísima llegada que la propia recién estrenada mamá ha querido anunciar llena de emoción a través de sus redes sociales.
Ha sido la empresaria quien ha anunciado la noticia a través de su perfil de Instagram, compartiendo una preciosa fotografía en la que vemos la manita de su pequeño rodeando su dedo índice. Una publicación en la que la ya convertida en mamá ha anunciado que ha recibido el alta hospitalaria y que ya se encuentra descansando en casa.
"Ya estamos en casa mi bebé y yo. Me faltan palabras para expresar lo inmensamente feliz que estoy por muchas razones. Toda mi vida por y para ti. Eres mi vida entera, mi bebé. Tu mamá te ama", ha escrito Rocío en la publicación, que ya acumula cientos de reacciones y mensajes de enhorabuena.
La presunta paternidad de Omar Montes
La noticia del embarazo saltó a la luz pública cuando Rocío se encontraba en la semana 23, desencadenando un auténtico terremoto en la prensa del corazón. Por aquel entonces, el artista urbano acababa de ser padre del pequeño Ismael junto a su pareja Lola Romero, tan solo mes y medio antes de la concepción de este nuevo bebé.
A lo largo de estos meses, la joven ha compartido de forma transparente cada avance del proceso en sus redes sociales: desde las primeras ecografías hasta el emotivo gender reveal. A pesar del inicial rechazo del artista y del hermetismo público con el que Omar ha intentado llevar la situación, Rocío nunca ha dudado en incluir al cantante en sus publicaciones, llegando a asegurar que “aunque se haga el duro de cara al público, los que lo conocen bien me cuentan que se muere de ganas por verte”.
Con el nacimiento del pequeño, la empresaria comienza una emocionante etapa volcada en la maternidad, mientras que el ganador de 'Supervivientes' suma un nuevo miembro a su familia tras la llegada de su primogénito Omar Jr. y del pequeño Ismael.