Lorena Romera 02 SEP 2026 - 16:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' rompe su silencio tras sufrir la pérdida de sus mellizos y comparte un emotivo mensaje

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Patricia Steisy ha roto su silencio tras perder el segundo bebé que esperaba con Pablo Pisa. Tras publicar un comunicado conjunto en el que ambos explicaban el complicado trance por el que están pasando tras recibir la dura noticia -cuando ya lo habían pasado hace apenas unas semanas con el primer bebé-, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reaparecido con una sincera reflexión en sus redes para expresar cómo se siente y agradecer el apoyo que ha recibido.

A finales del mes de julio, la pareja descubría que el primer embrión había dejado de evolucionar en las primeras semanas de gestación, pero mantenían todas sus ilusiones puestas en el segundo embrión, que continuaba su desarrollo con normalidad.

Sin embargo, hace apenas unas horas, y a través de un escrito conjunto, explicaban que, de madrugada y mientras se encontraban en Salobreña (Granada), la creadora de contenido comenzó a sentirse mal, con intensos dolores y sangrado abundante, por lo que acudieron de urgencia al hospital de Motril.

Allí, tras realizarle una ecografía, los médicos les confirmaron la peor de las noticias: el bebé no tenía latido y llevaba entre dos y tres semanas sin vida. Aunque en un primer momento ingresó para que se le realizara un legrado, finalmente expulsó el embrión de manera natural justo antes de entrar a quirófano.

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Aún conmocionada por lo sucedido, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha dirigido de forma personal a sus seguidores para explicar cómo se encuentra: "Gracias a todo el mundo por vuestros mensajes tan bonitos, llenos de cariño y comprensión. Gracias a todos los doctores y enfermer@s del hospital de Motril, que me trataron con delicadeza y amor, me lo han hecho más fácil".

La que fuera tronista de 'MyHyV' también ha querido disculparse por estar más desconectada: "Siento mucho no estar por aquí, porque me siento incapaz. Yo me vuelco en mi relación, en mi hija, en mi embarazo y se me ha roto un cristal de ilusión y amor grandísimo. Yo quería a esos bebés con todas mis fuerzas".

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Un escrito en el que también ha revelado un emotivo momento que ha vivido con su sobrino Romeo, que sin saber nada del trágico desenlace, habría tenido un sueño premonitorio sobre lo ocurrido: "Ayer nos dijo Romeo, mi sobrino, que no sabe nada de lo que ha pasado, que dos niños, niño y niña gemelos, habían venido a su sueño a despedirse de él, y que él sabía que eran de su familia. Imaginaros la cara de mi hermana y mía".

A pesar de la difícil situación, Patricia Steisy intenta mantener la entereza y aferrarse a los suyos para afrontar el duelo: "Es un dolor profundo, un vacío inmenso, pero hay que seguir. Yo físicamente estoy bien y hay muchísimas personas que pasan por mucho peor. Así que solo puedo agradecer y respetar lo que la vida, Dios o la naturaleza decida porque es sabia. Aún que te haga sufrir tanto".