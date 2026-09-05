Lidia González 05 SEP 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa los motivos por los que ha tomado esta decisión

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Sandra Barrios ha tomado una sorprendente decisión, hasta para ella, y ha tenido que poner muchas cosas en orden. Después de cómo se encuentra a nivel sentimental, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela con quién se va a quedar su perro tras mudarse a Jaén con su novio. La influencer ha querido resolver todas las dudas de sus seguidores y ha explicado todo lo que va a suceder de aquí en adelante. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que se ha tatuado a su pareja, está muy ilusionada por dar este importante paso con su nueva ilusión, pero tiene que hacer frente a algunos cambios en su vida. Tras recibir muchas preguntas, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta qué va a pasar con el futuro de su perro y confiesa los motivos por los que ha tomado esta decisión.

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Sandra Barrios abre las puertas de su casa con su novio

Sandra Barrios ya se ha mudado con su pareja a Jaén y no ha perdido ni un segundo a la hora de enseñar cada rincón del dúplex que comparten. La influencer abre las puertas de la casa a la que se ha mudado con su novio y hace un recorrido completo. Después de este inesperado anuncio, la andaluza muestra su parte favorita de la casa, que cuenta con dos plantas y una increíble terraza.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ oficializa su relación con su novio

Sandra Barrios tiene otro importante anuncio que hacer y ha explicado todos los detalles. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ oficializa la relación con su novio y lo cuenta todo sobre cómo fue esta pedida. La creadora de contenido muestra a cámara cómo es el anillo que le ha regalado su pareja y no duda de presumir del dulce momento sentimental que está viviendo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!