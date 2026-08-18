Lidia González 18 AGO 2026 - 13:36h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta cómo se vio Sandra Barrios con su nueva ilusión por primera vez

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Sandra Barrios ha aprovechado su escapada a Málaga con sus amigos para desvelar algunos aspectos de su vida y actualizar en qué punto se encuentra al respecto. Después de enseñar la realidad de su viaje en camper con el chico que está conociendo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ habla del importante papel de Gloria González para que ella conociera a su nueva ilusión. La influencer cuenta todos los detalles y se sincera sobre el momento que está atravesando. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Sandra Barrios, Mario Jefferson y Gloria González se han sentado frente a las cámaras de mtmad para contar los últimos cotilleos de su vida y no han dejado la oportunidad de comentarlo todo sobre el chico que está conociendo la influencer. La hermana de Manuel González ha aprovechado el momento para explicar cómo se vieron por primera vez: “Ese día no querías salir conmigo y ese día lo conociste”.

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“Le hice el lío, hice de Cupido”, asegura Gloria bajo la atenta mirada de su amiga. Además, tanto ella como Mario Jefferson aprovechan para decir qué es lo que piensan realmente de la nueva ilusión de Sandra Barrios: “Es una persona autosuficiente, que no quiere saber nada del mundo de redes y tiene sus aspiraciones”. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha sincerado sobre los miedos de abrir su corazón de nuevo, y sus amigos hablan sobre lo que ha aprendido sobre el amor tras su última relación. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Sandra Barrios aclara su relación con Mario Jefferson tras su enfado

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Sandra Barrios ha aprovechado su escapada a Málaga para hablar claro de su amistad con una persona con la que ha tenido un malentendido recientemente. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ aclara su relación con Mario Jefferson tras su enfado. La creadora de contenido y el cantante cuentan sus versiones de lo ocurrido y explica en qué punto se encuentra su amistad. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido su reencuentro, en exclusiva, para Mediaset Infinity!