Natalia Sette 02 SEP 2026 - 18:36h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a su tatuadora de confianza para hacer una locura y tatuarse a su nueva pareja

El importante papel de Gloria González para que Sandra Barrios conociera a su nueva ilusión

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Sandra Barrios vuelve a estar completamente ilusionada. Fue a finales del pasado mes de julio cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comenzó a decir en sus redes sociales que tenía un “amigo especial” . Desde entonces, la influencer ha ido compartiendo la evolución de su historia tras no haber funcionado su segunda oportunidad con Juanpi. Ahora, ha cometido la locura de tatuarse por amor.

En los últimos meses, la vida de Sandra Barrios ha dado un giro radical. Tras contar a finales de junio que su camino se había separado definitivamente del de Juanpi , la influencer conoció a un chico que rápidamente se ganó su corazón. A pesar del poco tiempo que llevan juntos, la exconcursante de ‘GH DÚO’ ha querido demostrarle lo en serio que va tatuándose algo en su honor.

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“Antes de irme de Cádiz voy a tener una cita con mi tatuadora. Sé que es un poco locura lo que me voy a hacer, pero me gusta la intensidad”, desveló misteriosa en un ‘reel’ que subió a su perfil de Instagram. Poco después, la andaluza mostraba a cámara la zona elegida y el diseño: el nombre de su chico en la parte baja de la espalda, justo sobre el coxis. “Aquí tenéis el resultado final”, dijo entusiasmada mientras la propia tatuadora revelaba el tatuaje.

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“Sí amigas, mi querido se llama David. Locuras que se hacen por amor verdadero porque algo así no lo había hecho nunca”, confesó de lo más enamorada. La joven se mostró profundamente satisfecha con la tipografía y el lugar escogido: “Me encanta la letra, el sitio y el motivo. Ahora falta la mejor parte, ver su reacción porque no sabe nada”.

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Sin embargo, la publicación desató de inmediato una avalancha de críticas y comentarios negativos. Incluso conocidos rostros de la televisión quisieron dar su opinión, como su excompañero de 'GH DÚO' Manuel González, quien no dudó en comentarle un tajante “La cagaste compi”. Por su parte, otros usuarios cargaban contra ella con frases como “Esta chica no está bien de la cabeza”, “Menuda dependencia hacia los tíos” o “Estoy deseando ver qué se tatúa después para tapar el nombre”.

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Lejos de lamentar su decisión tras el revuelo generado, Sandra Barrios reaccionó con firmeza publicando una fotografía abrazada a su pareja, protegiendo nuevamente su rostro de las cámaras. “Mientras critican, yo sigo eligiendo ser feliz. Tengo mi refugio en él, mi vida es mía y hago con ella lo que me da la gana”, ha sentenciado rotunda, demostrando que está dispuesta a vivir su romance con total libertad pese a los juicios ajenos.