Berto González 06 SEP 2026 - 09:00h.

Chabeli Navarro, exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa', vive centrada en su negocio de estética, su faceta como influencer y su hija Daniella, el gran motor de su vida

Chabeli Navarro presume de lo mucho que ha crecido su hija Daniella: "Mi princesa"

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Chabeli Navarro se convirtió hace más de una década en uno de los rostros más conocidos de la parrilla de Telecinco gracias a su participación en diferentes formatos y a una vida sentimental que despertó el interés de la prensa del corazón desde el primer momento. Sin embargo, aquella etapa de la exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha quedado atrás y mantiene actualmente una rutina mucho más alejada de las cámaras y los platós.

Instalada en Sevilla, ha centrado buena parte de sus esfuerzos en su faceta profesional, al frente de un negocio dedicado a la estética avanzada, y en su trabajo como influencer. Una vida en la que ocupa un lugar fundamental Daniella, la hija que tuvo junto a Fernando Aumente, conocido como Ferchu, y que este año ha cumplido once años.

De 'MyHyV' a sus famosas relaciones sentimentales

La relación de Chabeli Navarro con la televisión comenzó antes de su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa'. En 2012 participó en 'Perdidos en la Tribu', formato en el que convivió junto al resto de su familia con una tribu de Etiopía y terminó alzándose con el premio. Un año después llegó al conocido programa de citas como pretendienta de Leo Cámara. Su experiencia terminó tomando otro rumbo cuando inició una relación con Ferchu Aumente.

Precisamente Ferchu protagonizó una de las relaciones más importantes de su vida. Su historia comenzó en 2013 y se prolongó hasta 2016. Durante aquellos tres años dieron un paso decisivo con el nacimiento de Daniella en 2015. Cuando se produjo la ruptura, la pequeña tenía poco más de un año. Pese al final de su relación sentimental, ambos quedaron unidos por la hija que tienen en común.

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Después, el nombre de Chabeli continuó apareciendo en los programas de corazón por diferentes relaciones y romances. A lo largo de los años se la ha relacionado con nombres conocidos como Kiko Rivera, Gustavo González, Antonio Tejado, Ángel, participante de 'La isla de las tentaciones', y Bertín Osborne. En 2023 también mostró públicamente su relación con Cipriano López, un joven sevillano con el que compartió varias imágenes, aunque posteriormente dejó de aparecer en sus publicaciones.

Su vida actual: empresaria, influencer y volcada en Daniella

Una vez alejada de la televisión, Chabeli Navarro ha ido desarrollando una faceta profesional relacionada al mundo de la belleza. La sevillana gestiona un centro de bronceado y estética avanzada en Sevilla, un negocio que reúne diferentes tratamientos y servicios. Entre ellos se encuentran manicuras y uñas, pedicuras, tratamientos para las cejas, depilación, masajes y cabinas de rayos UVA. También, cuenta con servicios como pestañas, depilación con hilo y microblading de cejas.

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Su actividad profesional se extiende además a las redes sociales. Con alrededor de 135.000 seguidores en Instagram, Chabeli Navarro ejerce como influencer y utiliza su perfil para colaborar y promocionar productos, especialmente relacionados con los ámbitos de la belleza y el fitness. También muestra parte de sus cuidados personales y de su día a día. Entre los cambios estéticos que ha hecho públicos figura una liposucción, intervención que ella misma compartió con sus seguidores, además de diferentes rutinas relacionadas con su cuidado físico.

Pero si existe una faceta que define especialmente su vida actual es la maternidad. Daniella nació en 2015 y se ha convertido desde entonces en el centro de su vida. Madre e hija residen en Sevilla y mantienen una relación muy estrecha. Chabeli ha mostrado en sus redes muchos de los momentos que comparten, desde tranquilos paseos y días de playa hasta sesiones de spa, bailes en TikTok o tardes de película en casa.

La maternidad ha marcado así una de las etapas más importantes de su trayectoria personal. Chabeli habla abiertamente de una maternidad real, con sus momentos de cansancio y dificultad, pero también con el cariño y la complicidad que mantiene con Daniella. A ello suma una vida social activa y tranquila, con escapadas, viajes, comidas, cenas y encuentros con personas de su círculo cercano. Entre sus amistades destaca Amor Romeira, con quien mantiene una buena amistad desde hace años.

Su día a día también está muy ligado a su familia y a los animales. Su madre continúa siendo uno de sus principales apoyos, mientras que en casa cuenta con Simba, su chihuahua, y Zeus, un gato que rescató de la calle. Así, después de años marcada por los platós y sus relaciones con famosos, Chabeli Navarro atraviesa una etapa centrada principalmente en su negocio, las redes sociales y, sobre todo, en disfrutar de la vida junto a su hija Daniella.

Su reciente cirugía estética: una blefaroplastia

El pasado mes de julio, Chabeli Navarro también decidió someterse a una nueva intervención estética y pasó por quirófano para realizarse una blefaroplastia. Se trata de una cirugía destinada a rejuvenecer la zona de la mirada mediante la eliminación o corrección del exceso de piel y, dependiendo del caso, de las bolsas de grasa de los párpados superiores o inferiores.

Con esta operación se busca reducir el aspecto de párpados caídos y conseguir una mirada más despejada, manteniendo los rasgos naturales del rostro. La intervención se suma así a otros tratamientos y retoques estéticos que Chabeli ha compartido públicamente a lo largo de los últimos años.

"Esta fue mi recuperación real durante los primeros 7 días. He querido enseñarla tal y como fue, sin filtros, para que puedas ver cómo evoluciona la inflamación y los hematomas día a día. Aún tengo el párpado superior inflamado y con los puntos, esto es el proceso de 7 días", comentó Chabeli Navarro en sus redes sociales mostrando los detalles de su reciente cirugía.