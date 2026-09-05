Fiesta 05 SEP 2026 - 18:18h.

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La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera continúa en el punto de mira. Se lleva un tiempo hablando de que Francisco Rivera no aprobaría la relación de su hermano Cayetano con la influencer. De hecho, algunos colaboradores aseguran que el torero lo anda pregonando por toda Sevilla. Por si esto fuera poco, 'Fiesta' desveló la semana pasada que Fran alertó a su hermano cuando descubrió que iniciaba una relación con la creadora de contenido: "Le hemos avisado, es mayor, él sabrá. En el fondo, a él también le gustan estos líos... digo yo. Yo creo que le va este rollo del famoseo".

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Tamara Gorro responde a la polémica: ¿Es cierto que se lleva mal con Francisco Rivera?

Tamara Gorro se pronuncia, en exclusiva, sobre toda esta polémica familiar. Ha sido a través de Aurelio Manzano, quien se ha puesto en contacto con Tamara Gorro para preguntarle por todo este asunto. En primer lugar, Tamara Gorro confirma que no va a acudir este fin de semana a Ronda para la corrida de La Goyesca y habla de la demanda que le ganó a Pipi Estrada. El colaborador se muestra indignado y explica en qué consistió esta batalla judicial por un comentario de la influencer sobre la persona que arbitraba un partido que jugaba su exmarido, Ezequiel Garay.

Respecto a la polémica sobre su relación con la familia de Cayetano, concretamente con Fran Rivera, Tamara Gorro asegura que ha estado varias semanas muy desconectada debido al problema de salud que la llevó a estar días ingresada en el hospital, pero quiere dejar claro lo siguiente: "No estoy al tanto. Lógicamente, algo me llega. Cariño, es que no tengo ningún problema con nadie y nadie lo tiene conmigo", son sus palabras. De esta manera, la influencer niega que exista un mal rollo con Francisco Rivera.

Emma García defiende a Tamara Gorro de las críticas

Por otro lado, mientras los colaboradores de 'Fiesta' se debaten entre defender o criticar la postura de Tamara Gorro, Emma García sale en su defensa: "¿Qué problemas tiene tú con la familia virtual de Tamara Gorro, Saúl? ¿Tampoco puede tener una familia virtual? Me parece muy injusto el trato a Tamara Gorro. Te puede gustar o no, pero lleva años en la tele y en las redes sociales, de una manera o de otra se ha buscado un hueco y lo hace muy bien. Tiene derecho a enamorarse", han sido las palabras de defensa de la presentadora den 'Fiesta'.