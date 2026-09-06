Fiesta 06 SEP 2026 - 18:26h.

Marieta contaba hace unos días que le ha sido detectada una anomalía en el corazón: un experto explica en qué consiste su patología

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Marieta compartía esta semana con sus seguidores una noticia que automáticamente hacía saltar todas las alarmas. La concursante de realities contaba que acababan de detectarle un bloqueo en la rama derecha del corazón, una particularidad congénita con la que al parecer nació.

El hallazgo se produjo tras realizarse un electrocardiograma rutinario durante el verano, una prueba que mostró una pequeña anomalía que le llevó a ponerse en manos de un especialista: "Me derivaron al cardiólogo para que me echaran un vistazo".

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A pesar del alarmante nombre del problema, el médico especialista tranquilizaba a la creadora de contenido al explicarle que "no padece ninguna enfermedad cardíaca ni patología asociada", si no que simplemente es una característica eléctrica común en muchas mujeres que no reviste peligro, ni tendría por qué alterar significativamente su día a día.

Ramón Campos, nuestro experto en salud y emergencias, ha explicado en 'Fiesta' qué es lo que le ha sido diagnosticado a Marieta y cómo debe ser su día a día ahora que conoce el problema: "Es un fallo eléctrico del corazón".

Suso Álvarez, preocupado por la salud de Marieta: "La veo llorar de dolor"

Pero este no sería el único motivo por el que Marieta acudió a los servicios sanitarios. La de Elche acudió al ginecólogo porque lleva años sufriendo reglas tremendamente dolorosas: "Me tiro 15 días con la regla cada vez que me viene. Yo fui al ginecólogo por si tenía endometriosis porque yo con la regla llego a vomitar del dolor. Me hicieron una ecografía y me dijeron que a simple vista no se veía nada, pero me han hecho una resonancia que es donde se pueden ver mejor, aún estoy esperando los resultados".

Suso Álvarez, el feliz marido de la influencer, ha compartido con la audiencia de 'Fiesta' cómo es la complicada situación de Marieta cada vez que está con la regla:

"Yo me la encuentro muchas veces tirada en el suelo del baño llorando de dolor. Yo me he criado con mujeres y lo que le pasa a Marieta no lo he visto nunca".