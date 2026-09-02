Marieta acude al cardiólogo y descubre que tiene un bloqueo en la rama derecha del corazón

Natalia Sette 02 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores los resultados de las pruebas que le han hecho en el cardiólogo

Marieta pide cita con el angiólogo por primera vez

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Marieta ha vivido unas semanas repletas de revisiones médicas y consultas especializadas. Tras explicar cómo se ha reorganizado las tareas del hogar con Suso Álvarez en su nueva vida de casados, la exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido al cardiólogo y al ginecólogo y ha compartido los resultados de las pruebas que le han realizado.

El primer motivo de preocupación surgió durante los meses de verano, cuando los médicos detectaron una alteración en una prueba rutinaria que obligó a derivarla a un especialista. “Me hicieron un electro este verano, me vieron algo y me mandaron a cardiología”, ha revelado la ganadora de 'GH DÚO' a sus seguidores a través de sus ‘stories’ de Instagram.

Afortunadamente, el diagnóstico cardiológico ha servido para aportarle tranquilidad a la joven. “La cardióloga me ha dicho que está todo bien, no tengo ninguna patología, pero tengo un bloqueo en la rama derecha de nacimiento”, ha detallado sobre la condición cardíaca detectada. Marieta ha querido transmitir la calma que le dio la profesional para no preocupar a sus seguidores: “Es habitual en mujeres pero que no es preocupante ni patológico”.

Paralelamente a su revisión del corazón, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a su cita con el ginecólogo para abordar las fuertes dolencias que la atormentan cada mes. Tras revelar el pasado abril los terribles cólicos, vómitos y sangrados que padece , la de Elche buscaba saber si padecía endometriosis.

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“En ginecología me han descartado la endometriosis. Sabéis que tengo reglas muy dolorosas y quería hablar con ella”, ha anunciado aliviada sobre la consulta. Tras realizarle las pruebas correspondientes, la doctora le ha dado un pronóstico muy optimista: “Me ha hecho una ecografía y a simple vista no se ve, podría tener pero que sea mínima. Me ha dejado más tranquila porque me da pánico cada vez que me baja la regla por el dolor”.

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Para combatir estos episodios tan molestos sin necesidad de recurrir a los anticonceptivos, Marieta ha comenzado con otro tratamiento. “Me ha mandado unas vitaminas y espero ir a mejor”, ha concluido esperanzada la creadora de contenido, confiando en que este tratamiento alivie sus dolores y le permita continuar con su vida con total normalidad.