Fiesta 06 SEP 2026 - 09:35h.

Verónica Hidalgo rompe su silencio en 'Fiesta' tras conocerse que su marido se encuentra en prisión

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Verónica Hidalgo atraviesa uno de sus momentos más complicados. La que fuera Miss España en el año 2005 se enfrenta a una delicada situación familiar después de que su marido y padre de su hija ingresara el pasado mes de abril en prisión preventiva sin fianza. Durante cuatro meses, la modelo ha ocultado esta información que, finalmente, ha salido a la luz. Kike Calleja consigue hablar con ella y 'Fiesta' tiene, en exclusiva, sus primeras palabras.

Juan Andrés González Santos se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera 7 de Madrid por, supuestamente, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales. El padre de la hija de Verónica Hidalgo podría enfrentarse a una pena de nueve hasta doce años de prisión en caso de ser considerado partícipe de la organización y hasta quince años si se demuestra que tuvo algún cargo en el grupo delictivo.

Echando la vista atrás, Verónica Hidalgo ya daba pistas del infierno que estaba viviendo en casa, pues llegó a escribir en una ocasión, en sus redes sociales, "hay momentos en la vida en la que todo parece tambalearse, días en los que las fuerzas flaquean". De hecho, hace unas semanas, 'Fiesta' anunció que la pareja estaba atravesando una crisis sentimental y la propia Verónica nos confirmó que se estaban dando un tiempo y que los motivos era el desgaste de la relación.

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Primeras palabras de Verónica Hidalgo sobre la situación de su marido en prisión

Tal y como ha podido saber Mónika Vergara, Verónica Hidalgo lleva a cabo una vida muy tranquila, sin salir del barrio en el que vive y rompiendo todo contacto con sus más allegados para sumirse en una vida de lo más discreta: "Ha cortado comunicación con todas las exmisses y amigas que ya tenía. Su círculo es muy cerrado precisamente para que la poca información que hay no vaya a más. No quiere saber nada de nadie, está aislada haciendo su vida y sin llamar la atención".

Las autoridades investigan ahora si ella está, de alguna manera, implicada en esta trama. El tema saltó por los aires por unas facturas que Hacienda intercepta, "unas facturas falsas para ir sacando dinero" (Juan Andrés tenía una tienda de vinilos). Por su parte, Kike Calleja ha podido hablar con ella: "Me encontré a una mujer devastada", confiesa. Estas son parte de sus declaraciones: "¿Cómo voy a estar...? Pues un poco jodida porque ha salido todo esto. La verdad es que es complicado".

"Estábamos pasando una crisis, lo que pasa es que estábamos remontando esa crisis", confiesa y confirma que, en estos momentos, Juan Andrés y ella siguen siendo pareja. ¿Pero sabía ella algo de lo que hacía su marido?: "Yo no tenía ni idea". En esta conversación, Verónica Hidalgo también le reveló a Kike Calleja que los padres de su marido se encuentran destrozados por la noticia. Tras escuchar sus palabras, los colaboradores del programa analizan toda la información.